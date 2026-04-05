'짠돌이' 김종국, 결혼 7개월만 돌아왔다…"수건 하나로 일주일 써" 충격 발언 ('집대성')

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김종국이 충격의 짠돌이 일화로 모두를 놀라게 했다.

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3일 유튜브 채널 '집대성'에서는 '상남자와 하남자'라는 제목의 영상이 게재, 추성훈과 김종국이 게스트로 출연했다.

대성과 김종국, 추성훈은 SBS PLUS 예능프로그램 '상남자의 여행법'에 함께 출연했다. 대성은 두사람에게 "'저 형 이 부분은 상남자가 아니다' 하는 부분 있었냐"고 물었고 추성훈은 "우리 같은 경우는 근육이 있으면 따뜻하다. 열이 많다. 저는 차에 타면 무조건 창문에 습기가 찬다. 상남자라 그렇다. 나는 밖이 안 보이는 정도"라고 자랑했다.

김종국은 "저는 풍경을 보고 싶어서 컨트롤을 한 거다"라고 너스레를 떨었고 추성훈은 "너는 컨트롤 할 수 있냐. 나는 못한다. 넌 아직 멀었다"고 깐족거렸다. 이에 김종국은 "살다가 몸에 열 많이 나는 걸로 자랑하는 거 처음 본다"고 혀를 내둘러 웃음을 안겼다.

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그러면서 김종국도 자신만의 상남자 일화를 밝혔다. 김종국은 "여행가고 그럴 때 호텔에 가면 매일 청소해 주지 않냐. 일주일 있으면 청소하냐"고 물었다. 대성과 추성훈이 "그건 당연히 하는 거 아니냐", "호텔이라면 해주시는데 왜"라고 당황하자 김종국은 "나는 아예 안 한다. 호텔은 어느 정도 깔끔하지 않냐. 수건 같은 것도 대충 나는 하나로 돌려쓴다. 몸만 닦고 머리 말리지 않냐"고 밝혀 두 사람을 놀라게 했다.

추성훈은 "그냥 더러운 거야. 너는"이라고 타박했고 대성 역시 "우리가 몸을 씻으면 각질이 안 보이지만 다 닦인다. 침구에도 각질이 떨어진다"고 밝혔다. 하지만 김종국은 "내 각질이잖아. 내 각질인데 뭐 어떠냐"며 "수건 많이 쓰는 게 환경에도 안 좋다더라. 난 아까워서 그렇다"고 밝혔다.

한편, 김종국은 지난해 9월 비연예인과 결혼했다. 연예계 대표 짠돌이로 유명한 김종국은 결혼 후 집안에 보일러도 켤 정도로 달라졌다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

wjlee@sportschosun.com