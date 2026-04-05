강은비, 유산 아픔 딛고 결혼 1주년..."♥남편과 日 여행, 명품 선물 고마워"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강은비가 남편과의 행복한 결혼 1주년 근황을 전하며 팬들의 응원을 받고 있다.

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5일 강은비는 자신의 인스타그램을 통해 "결혼기념일 선물 고마워"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 결혼 1주년을 기념해 남편에게 받은 화려한 명품 주얼리 선물이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

강은비는 이어 "결혼기념일이라 후쿠오카 왔습니다"라며 남편과 함께 일본 여행 중임을 밝히기도 했다.

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사진 속 그녀의 밝은 모습에 팬들은 축하와 격려의 메시지를 아끼지 않고 있다.

앞서 강은비는 지난해 4월, '얼짱' 출신 동갑내기 변준필과 17년이라는 긴 열애 끝에 부부의 연을 맺어 큰 화제를 모았다.

같은 해 9월 자연 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았으나, 지난 1월 안타까운 이별 소식을 전해 주위를 먹먹하게 한 바 있다.

당시 강은비는 "임신 21주 차에 산삼이(태명)와 이별했다"며 "더 건강하게 널 만날 준비를 하고 있겠다. 사랑한다 내 아가"라고 절절한 심경을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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이번 결혼 1주년 여행은 큰 아픔을 겪은 부부가 서로를 위로하며 새로운 시작을 다짐하는 자리가 된 것으로 보여 더욱 뭉클함을 더한다.

narusi@sportschosun.com