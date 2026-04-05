"직원 6명과 갔는데"…정지선 셰프, 안성재 식당서 '500만원 플렉스'

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[스포츠조선 김준석 기자] 탑스타 셰프 정호영과 정지선이 안성재 셰프의 '모수 홍콩'에 진출한다.

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5일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 홍콩으로 임장 투어를 떠난 정호영, 정지선, 양준혁이 박물관 안에 위치한 안성재 셰프의 '모수 홍콩'에 입성했다.

이날 세 사람은 안성재 셰프의 매장을 찾았고, 마치 전시관 같은 압도적 스케일에 입을 다물지 못했다.

특히 오픈 키친부터 박물관 본연의 느낌을 살린 인테리어, 화려한 조명, 한국적인 오브제, 박물관 전시를 감상하며 식사를 할 수 있는 프라이빗 룸 등 색다른 모수에 감탄을 쏟아낸다.

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정호영은 입구에 배치된 오픈 키친을 보고는 "여기가 모수 홍콩의 주방으로 '오픈 치킨'으로 되어 있다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

직원들과 함께 '모수 서울'서 500만원을 플렉스한 정지선이 "'모수 홍콩'의 음식 맛도 궁금하다"라며 기대를 드러냈다.

이에 정호영은 "'모수 서울'에는 안가봤냐?"라는 김숙의 질문에 "'모수 서울'은 예약이 어렵더라"라며 예약에 실패한 경험담을 쏟아내 웃음을 자아냈다.

정호영은 "'모수 홍콩' 디너 1인 가격이 한화로 약 40만원 정도 된다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 만들었다.

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narusi@sportschosun.com