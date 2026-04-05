'병풍 논란' 송지효, '도플갱어' 정우 만났다..."진짜 닮긴 닮았다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송지효가 닮은꼴로 화제를 모았던 배우 정우와 만났다.

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5일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 오는 22일 개봉 예정인 영화 '짱구'의 정우, 정수정, 신승호가 출연해 '짱 중의 짱'이 되기 위한 치열한 레이스를 펼쳤다.

이날 '얼짱 담당'으로 등장한 정우를 향해 지석진은 "역시 얼짱 담당은 다르다"며 반가움을 드러냈다.

특히 이날 방송에서는 정우와 송지효의 '도플갱어'급 닮은꼴이 다시금 조명됐다.

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송지효는 "우리 닮았다는 얘기 많이 듣지 않냐"며 먼저 언급했고, 과거 예능 자료화면이 공개되며 두 사람의 높은 싱크로율이 눈길을 끌었다.

영상 속 두 사람은 코를 찡긋하는 표정까지 닮은 모습으로 놀라움을 자아냈고, 이를 직접 확인한 하하는 "진짜 닮긴 닮았다"며 입을 틀어막았다.

최근 일부 시청자들 사이에서 분량과 활약을 두고 '병풍 논란'이 제기됐던 송지효는 이날 방송에서는 특유의 승부욕과 존재감을 드러내며 분위기를 끌어올렸다.

방송 이후 시청자들 역시 "이 정도면 남매 아니냐", "진짜 구분 어려운 수준" 등의 반응을 보이며 두 사람의 '도플갱어 케미'에 뜨거운 관심을 보이고 있다.

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narusi@sportschosun.com