정호영, 100% 싱크로율 '이승기 시절' 사진 공개…"난 후천성 뚱보"

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[스포츠조선 김준석 기자] 셰프 정호영이 지금과는 180도 다른 '슬림했던' 과거 사진을 공개하며 시청자들을 충격에 빠뜨렸다.

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5일 방송된 KBS 2TV '1박 2일'에서는 셰프 정호영과 샘킴이 게스트로 출연해 전남 목포로 낭만 여행을 떠났다.

이날 정호영은 샘킴과의 요리 대결에서 아쉽게 패배하며 '1박 2일' 전담 셰프가 되는 굴욕(?)을 맛봤다.

하지만 요리 대결보다 더 화제가 된 것은 정호영의 반전 과거였다.

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문세윤이 "인터넷에서 보니 형 학창 시절에 엄청 잘생겼더라"며 운을 띄우자, 절친 샘킴은 "그때는 정말 이승기를 닮았었다"라고 거들며 현장을 술렁이게 했다.

실제로 공개된 과거 사진 속 정호영은 날카로운 턱선과 훈훈한 이목구비를 자랑하며 '이승기 도플갱어'급 비주얼을 뽐냈다.

현재의 푸근한 인상과는 전혀 매치되지 않는 모습에 멤버들은 입을 다물지 못했다.

문세윤이 "지금은 왜 이렇게 됐나"며 팩트 폭격을 날리자, 정호영은 씁쓸한 미소를 지으며 "나 같은 사람을 '후천성 뚱보'라고 한다"고 답했다.

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그는 "요리를 시작하고 나서 늦게 먹고 바로 자는 습관이 반복되다 보니 이렇게 됐다. 이건 정말 큰 문제"라고 토로해 웃픈 공감을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com