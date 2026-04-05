'싱글맘' 이시영, 이사한 '송도家' 최초 공개.."거실이 운동장만 해" 깜짝(뿌시영)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이시영이 새로 이사한 송도 집을 공개했다.

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5일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 "시영's 뉴 하우스 집들이"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에서 이시영은 새로 이사한 집 구석구석을 소개하며 자신만의 취향이 담긴 일상을 공개했다.

먼저 이시영은 현관 복도에 전시된 그림들을 가리키며 "이안이가 그린 그림"이라며 "6살 때 그린 작품"이라고 설명했다. 아이의 그림이 집 안 곳곳을 장식하며 가족의 따뜻하고 따사로운 분위기를 더했다.

이어 그는 "제일 신경을 많이 쓴 공간은 이안이 방"이라며 첫째 아들의 방을 공개했다. 아기자기하면서도 실용적인 인테리어가 눈길을 끌었으며, 아이의 취향과 생활 패턴을 고려한 섬세한 배치가 돋보였다.

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또한 이시영은 화장실과 세탁실, 안방과 손님방 등 실용적인 공간도 하나하나 소개하며 꼼꼼하게 집을 꾸민 모습을 보여줬다. 영상의 하이라이트는 거실과 부엌이었다. 깔끔하고 모던한 디자인에 아늑함을 더한 거실과, 효율적인 수납과 조리 동선을 고려한 부엌은 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

한편, 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 낳았지만 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다.

이시영은 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며 지난해 11월 홀로 딸을 출산, 두 아이의 엄마가 됐다.