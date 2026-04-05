Advertisement

김준호♥김지민, 잘 사는 줄 알았더니…경제권 놓고 '신경전'

김준호♥김지민, 잘 사는 줄 알았더니…경제권 놓고 '신경전'
김준호♥김지민, 잘 사는 줄 알았더니…경제권 놓고 '신경전'

[스포츠조선 김준석 기자] 김준호와 김지민 부부가 신혼 생활 속 '경제권 신경전'을 드러냈다.

5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 결혼 10개월 차 김준호의 180도 달라진 일상이 공개됐다.

이날 김준호는 결혼 전과 완전히 달라진 일상을 공개했다. 과거 각종 배달음식과 쓰레기들로 가득한 '독거 하우스'에 살았던 김준호는 김지민과 결혼 후 집안 곳곳을 깔끔하게 청소하며 180도 달라진 모습을 보여줬다.

이에 "너무 깔끔하다"며 母벤져스의 감탄이 쏟아졌다.

집에 돌아온 김지민은 "근데 왜 요즘 생활비 입금이 늦네요"라며 지적하는 모습을 보였다.

김준호는 "생활비 이체 통장에 돈이 없는 걸 몰랐다"라고 말했고, 김지민은 "월급통장에서 이체를 해 놓으라"라고 이야기했다.

김준호는 "근데 늦는 건 좀 이해해 줘야 한다. 지난 달에 자기 다이이 반지 사준 할부가 끝났다"라고 말했고, 김지민은 "그거 지난해 1월에 산 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

서장훈은 "김지민도 이해를 해줘야 한다. 김준호가 결혼하고 나서 굵직한 프로그램 2개가 날라갔다. 좀 이해해줘야 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김준호는 김지민에게 "우리 그래서 그런데 통장을 다시 합치자"라고 제안했고, 김지민은 "왜 나한테 똥물을 튀기냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김준호♥김지민, 잘 사는 줄 알았더니…경제권 놓고 '신경전'

이후 김종민과 임원희가 놀러왔고, 신혼집을 구경하며 부러워하는 모습을 보였다.

또 옷방 가득 놓여 있던 명품백을 본 임원희는 "저건 다 김준호가 사준 거냐"라고 물었고, 김지민은 "저건 다 오빠가 사준거다. 근데 결혼하고 나서는..."이라고 말해 웃음을 자아냈다.

김준호는 디저트를 내놓으며 "이건 내 사비로 산 거다'라고 물었고, 김준호는 "공금통장을 모은다. 처음에는 같이 합치려고 했는데 내 잔고를 보고 안 합치겠다고 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

임원희는 김준호에게 "전세자금을 얼마 냈냐"라고 물었고, 김준호는 "내가 반에서 조금 더 했다. 내가 60%를 냈는데 10%가 대출이었다. 근데 지민이가 대출을 갚아줬다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

김준호는 "이걸 내가 안주면 5:5고 주면 6:4다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김지민은 "내가 5:5로 냈으면 내가 더 잘 모은 거 아니냐"라며 "근데 오빠가 왜 저축만 하냐라고 물어 보더라. 근데 나는 저축해서 엄마 집을 지어주려고 했다"라고 말했다.

김준호는 "1억을 저금 하는 걸 봤는데 그걸 잘 굴렸으면 3억이 됐을 거다"라며 "근데 얼마 전에 하나 더 산게 있다. 슈퍼카 두 대를 샀다. 사비로"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

김준호는 "근데 게임에서 산 거다. 그게 40만원이다"라고 말해 김지민의 뒷목을 잡게 만들었다.

영수증을 보던 중 김지민은 "근데 40만원이 아니잖아. 49만원이다. 우리 엄마 보면 진짜 놀랄 거다"라고 지적했다.

김준호는 "형 결혼은 신뢰가 1번이다"라고 지적했지만 김준호는 "난 사실 종민이 아내가 결혼할 때 결혼식 관련해서 엑셀을 다 만들었더라. 너 숨은 쉬고 사냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.