심권호, 간암 투병 딛고 기적의 근황 "얼굴이 싹 바뀌었네"

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[스포츠조선 이지현 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에 '레슬링 전설' 심권호가 몰라보게 달라진 모습으로 등장해 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓는다.

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6일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에선 갑작스러운 간암 초기 진단으로 모두를 놀라게 했던 심권호가 미용실에서 포착된다. VCR을 통해 그의 근황을 확인한 황보라는 "얼굴이 너무 좋아지신 것 같다. 턱만 봐도 피부 톤이 달라지셨다. 이게 무슨 일이냐"며 확연히 달라진 모습에 화들짝 놀랐다. 강수지 역시 "다른 사람 같다"며 폭풍 공감했다. 하지만 당시 화면에는 머리 손질 중인 심권호의 턱선 정도만 겨우 보일 뿐, 얼굴 대부분이 가려진 상태였다. 이에 최성국은 "여자분들은 저만큼만 봐도 아느냐"고 의구심을 드러냈다.

기력을 되찾은 심권호의 안색에 관해 여성 MC들의 열정적인 강의(?)가 시작됐다. 그래도 최성국은 "아직 턱밖에 안 나왔잖느냐"며 재차 고개를 갸우뚱했다. 김국진 또한 "지금 얼굴만 가렸는데, 얼굴이 좋아졌다고?"라며 당황스러워했다. 황보라는 "목만 봐도 안다"고 굴하지 않고 반박하며, 심권호의 혈색이 돌아왔다고 확신했다.

한편, 몰라보게 생기를 되찾은 심권호는 "오늘은 힐링하러 제주도 간다. 어떤 놈(?) 만나러 간다"며 의미심장한 멘트로 궁금증을 폭발시켰다. 과연 심권호가 제주도에서 만난 '수상한 거인'은 누구인지, 봄 기운과 함께 건강한 모습으로 돌아온 심권호의 제주도 힐링 여행기는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 4월 6일(월) 오후 10시에 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com