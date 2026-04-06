안재욱, '전처' 황신혜-'♥찐아내' 최현주 전화 연결..묘한 삼각관계 폭소

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 안재욱이 드라마 속 아내였던 황신혜와 아내 최현주와 만남을 주선해 웃음을 자아낸다 .

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8일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 결혼 12년 차 배우 안재욱의 가정적인 면모가 공개된다.

이날 황신혜의 초대로 싱글맘즈를 찾아온 안재욱은 냉장고 속 남은 재료를 활용하여 자신만의 레시피로 금세 요리를 완성해 시선을 사로잡는다.

이어 아내가 입덧으로 힘들어했던 시기를 떠올리며, 유일하게 먹고 싶어 하던 음식을 구하기 위해 애썼던 당시의 에피소드를 전한다.

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황신혜도 임신 당시에 면 요리만 찾았던 경험을 덧붙이며, 안재욱의 다정다감한 면모에 감탄한다.

원조 한류 스타 안재욱의 해외 첫 콘서트 비하인드와 '안짜이쉬' 열풍으로 중국을 뜨겁게 달궜던 당시 이야기를 전해 듣는다.

안재욱은 대표작인 '별은 내 가슴에' 삽입곡 'Forever'로 가수로서도 큰 인기를 얻었다.

또 다른 대표곡 '친구'는 북한에서 최고 인기 가요로 등극하기도 했다. 안재욱은 당시 일화를 생생하게 전해 감탄을 자아낸다.

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즉석에서 싱글맘즈의 노래 요청이 이어지자, 안재욱은 '친구'와 'Forever'를 무반주 라이브로 선보이며 현장을 단숨에 콘서트 분위기로 물들인다.

안재욱은 아내 최현주와 뮤지컬 '황태자 루돌프'에서 만났다. 그는 첫눈에 반해 사랑의 결실을 맺기까지의 순간을 떠올리며 아내와의 러브 스토리를 전한다.

즉석에서 안재욱의 아내와 전화 연결이 이뤄지고, 드라마 '천생연분'에서 아내 역이었던 '전 부인(?)' 황신혜와 아내 최현주의 만남에 묘한 분위기가 연출돼 웃음을 자아낸다.

이어 안재욱의 아내는 "처음에는 남자로 보이지 않았다"라는 폭탄 발언으로 놀라움을 자아낸다. 안재욱이 어떻게 그녀의 마음을 사로잡았는지 관심이 집중된다.

한편, 이날 안재욱은 요리, 노래, 아내와의 통화 연결까지 싱글맘즈의 요청에 흔쾌히 응하며 'OK 맨'으로서 특급 활약을 예고한다.

'황신혜의 같이 삽시다'는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.

싱글맘즈 앞에서 'OK 맨'이 된 안재욱과 함께한 하루는 4월 8일 수요일 저녁 7시 40분, KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com