'21세기 대군부인' 아이유 "재벌 연기? 나름 재밌어…'폭싹' 애순과 다르다"

MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회가 6일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 아이유가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[스포츠조선 정빛 기자] 아이유가 '폭싹 속았수다' 애순에서 재벌 성희주로 변신한 소감을 밝혔다.

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아이유는 6일 서울 강남 조선팰리스에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에서 "'폭싹 속았수다'와 다른 결 작품"이라며 "재벌 연기하면서 어느 순간부터 그 나름의 재미가 있더라"고 했다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담았다.

입헌군주제 대한민국을 배경으로, 서자 출신 재벌 CEO 성희주(아이유)는 신분 한계를 극복하기 위해 왕실의 실세 이안대군(변우석)에게 계약 결혼을 제안한다. 왕족이면서도 왕실 내 견제 속에 자신을 숨겨온 이안대군은 이 제안으로 고요한 일상에 파란을 맞는다.

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아이유는 성희주 역할에 대해 "신분을 가지지 못 해 짜증스러운 여자다. 짜증이라는 키워드가 나오는데, 드라마를 보시면 '아, 이래서 짜증이 제일 먼저 인물 소개에 나왔구나'라고 생각하실 것이다. 짜증도, 화도 많지만 귀여움도 많다, 대본을 읽으면서 매력적으로 다가와서, 고민을 길게 할 필요가 없었다"고 밝혔다.

재벌 캐릭터라는 점에서는 "어느 순간부터 그 나름의 재미가 있었다. 워낙에 화려한 옷과 장신구를 하니, 재벌이기도 한데 인플루언서 느낌도 있기 때문이다. 화제와 관심, 요즘 표현으로 약간의 '어그로'를 끌기도 한다. 관념적인 고상하고 단아한 인물은 아니다. 그게 섞여 있어서 재밌었다"며 웃었다.

작품을 선택한 이유로는 "대본을 봤을 때 한 번도 쉬지 않고 넘어가는 속도감이 좋았다. 궁 안과 밖에 사람들이 섞이고 대립하는 전개가 담기는데, 자연스러우면서도 코믹하더라"며 만족감을 표했다.

전작 '폭싹 속았수다' 애순, 금명과는 다른 캐릭터라 눈길을 끈다. 아이유는 "큰 사랑을 받았고, 몰입을 많이 했던 캐릭터다. 아주 다른 작품을 선택하는 게 마음이 편했다. 이 작품만의 부담은 있는데, '폭싹 속았수다'와 다른 결의 작품이라서 오는 부담은 없었던 것 같다"고 털어놨다.

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MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 10일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com