임창정, 한 달 만에 인생 뒤집혔다...반지하→호텔 스위트룸 '충격'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 임창정이 한 달만에 벌어진 '인생 역전'을 회상했다.

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5일 '디글' 유튜브 채널에는 '"컷 하자마자 전부 다 쓰러졌어요!" 정우성도 빵 터진 임창정의 〈비트〉 촬영 중 애드립' 영상이 업로드 됐다.

이날 이원일은 '웰컴푸드'로 김치전을 준비했다. 그는 "에피타이저로 김치전을 부칠 건데 곧 봄이니까 다양한 재료를 넣어 스페셜한 김치전을 만들겠다"라며 혼자서 요리를 시작했다.

곧이어 이영자, 박세리, 정선희, 임창정을 반갑게 맞이했다. '금촌댁네'에서 호흡을 맞췄던 이영자와 정선희 임창정.

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특히 임창정과 정선희는 부부로 호흡을 맞추기도 했다.

정선희는 '임창정과 촬영 중 기억에 남는 순간'으로 "NG가 좀 많이 났다. 서로 보면서 너무 웃기니까 그랬다. 서로가 서로를 '돌아이' 취급했다. 그래서 즐거웠다. 촬영현장이 모두가 웃음을 못 참았다"라고 회상했다.

그런 코믹연기를 잘했던 임창정은 영화 '비트'에서도 명연기를 선보였다.

이영자는 "'비트'도 한 30년 된 거다. 근데 아직도 기억을 하지 않냐. 그 장면을. 이원일 씨도 그렇게 다 기억한다"며 칭찬했다.

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정선희는 "왜냐면 비트가 엄청 어두운 톤의 영화였였다. 근데 우리가 너무 마냥 어두우면 되게 식상하고 지루할 수 있는데 (임창정이) 그을 파고 들어갔다. 신스틸러였다"라 공감했다.

정우성의 멋진 오토바이 장면에 임창정의 감초 연기 한 스푼이 더해져 영화가 더욱 풍요로웠다고.

이 영화로 일약 스타덤에 오른 임창정은 대종상 영화제 남우조연상, 백상예술대상 신인상을 수상하는 영예를 안았다.

영화 스토리 같은 임창정의 인생. '금촌댁'과 노래, 영화로 빵 터진 임창정에 인기에 이영자는 "가슴 빵 안터졌냐"라 물었다.

이에 임창정은 "이거 지금 (심장) 인공이다. 그때 심장 수술했다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

압도적으로 수직상승한 임창정의 인기를 옆에서 본 정선희는 "나는 그걸 옆에서 목도했다. 이게 압도적으로 단시간 안에 수직으로 올라가는 로켓 미사일 같은 성공을 봤다"라고 회상했다.

고작 한 달만에 벌어진 일. 갑자기 쏟아지는 관심과 인기에 당황했던 임창정은 당시를 기억하며 "맨날 반지하에서 살다가 호텔 스위트룸에서 일어나는 거다. 그때 소속사 사장님이 집을 살 때까지 호텔 스위트룸에서 살게 했다. 저를 업고 다녔다"라고 해 모두를 놀라게 했다.

shyun@sportschosun.com