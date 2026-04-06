[인터뷰③]다영 "피부, 태닝했냐고?…우주소녀 활동 때, 멤버들 톤에 맞췄다"

우주소녀 다영. 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 우주소녀 다영이 팀에 대한 애정을 나타냈다.

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다영은 최근 서울 강남 스타쉽엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "태닝한 피부 아니다"라며 "우주소녀 활동 때 멤버들에 피부톤 맞춘 것"이라고 했다.

지난해 9월 싱글 '고나 럽 미, 롸잇?(gonna love me, right?)'으로 솔로 데뷔해 타이틀곡 '바디(body)'로 큰 사랑을 받은 다영이 약 7개월 만에 다시 돌아왔다.

까만 피부, 스모키 메이크업. 솔로 가수 다영은 우주소녀 다양과 전혀 다르다. 다영은 "우주소녀 때가 그룹 색에 맞춰 융화하고 변한 모습"이라며 "노래도 원래 알앤비를 좋아했다"고 고백했다.

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이어 "피부도 사실 태닝이 아니다. 햇빛에 이틀만 나가 있으면 이 정도로 타는 편인데, 우주소녀 활동 때는 멤버들 피부톤에 맞추기 위해 밝은 파운데이션을 썼다"고 설명했다.

이에 귀엽고 깜찍한 콘셉트의 우주소녀 유닛 쪼꼬미 얘기도 나왔다. 다영은 웃으며 "쪼꼬미는 그래도 즐겼다. 그 부캐가 너무 재밌었다. 제가 또 언제 그걸 해보겠어라는 마음이었다. 코스튬 의상 입을 때 너무 재밌었다"고 회상했다.

돌아간다 해도 기꺼이 다시 할 의향이 있다고. 다영은 "다시 하라고 해도 할 것이다. 돌아가라고 하면 바로 머리 양갈래로 하고, 하얗게 하고 바로 즐기자고 할 것"이라고 말했다.

우주소녀 다영. 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹과 솔로, 두 활동에서의 차이점도 짚었다. 다영은 "팀 안에 있을 때는 다른 생각이 있더라도 제시는 해보지만 다수의 의견을 따른다. 리더 목소리를 잘 따르는 편"이라면서도, 솔로 작업에 대해서는 "제 것을 준비할 때는 A부터 Z까지 고려한다. 파워 J인 것 같다. 단계별로 따지는 스타일"이라고 했다.

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그럼에도 우주소녀 10년은 더없이 소중한 자산이다. 다영은 "솔로로 시작했다면 못 얻었을 값진 경험을 우주소녀였기 때문에 쌓을 수 있었다. 큰 공연장, 해외 무대, 다양한 팬들과의 만남. '바디' 준비할 때 우주소녀 활동이 90% 도움이 됐다. 그 경험이 없었다면 시도조차 못 했을 것"이라고 강조했다.

멤버들에 대한 각별한 애정도 드러냈다. 다영은 "외동이라 자매가 없는데, 친자매 같은 가족들이 생겼다. 엑시 언니는 미국 LA에서 뮤직비디오 촬영 때 14일 동안 함께 있으면서 밤마다 모니터를 해줬다"며 멤버들에게 고마운 마음을 표했다.

그러면서 "저를 함께 껴서 데뷔시켜준 스타쉽에도 감사하다"고 말해, 취재진의 웃음을 샀다.

다영은 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 디지털 싱글 '왓츠 어 걸 투 두'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com