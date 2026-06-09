"중요한 역할" 엔리케는 거짓말쟁이...'韓 에이스' 이강인, 3년 만에 라리가 '전격 복귀' 예고 이유 "PSG 계획에 포함되지 않은 선수"

사진=이강인 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독의 계획에서 벗어난 이강인은 더 중요한 역할을 맡기 위해 이적을 도모하고 있다.

Advertisement

스페인의 에스토 에스 알레티는 8일(한국시각) '앙투안 그리즈만의 대체자는 파리 생제르맹(PSG)에 있다'고 보도했다.

에스토 에스 알레티는 '여름 이적 시장이 열리면서 아틀레티코 마드리드는 야심찬 계획을 발표했다. 최우선 과제는 올랜도로 이적한 앙투안 그리즈만 의 빈자리를 진정으로 대체할 선수를 찾는 것이다. 아틀레티코는 최근 이강인에게 매우 강한 관심을 보이고 있다. 이강인은 그리즈만의 후계자로서 완벽한 조건을 갖췄다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이강인은 이번 여름 이적 가능성과 함께 화제의 선수로 떠올랐다. 이강인이 이적을 원하는 이유는 단연 입지 때문이다. 이강인은 PSG가 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 정상에 올랐음에도, 결승전에서 단 한 차례도 그라운드를 밟지 못했다. 벤치에 앉아 동료들의 활약과 우승의 순간을 눈으로 확인해야 했다.

Advertisement

매 시즌 입지가 좁아졌다. 첫 시즌 루이스 엔리케 감독 체제에서 주전으로서 자리를 지켰던 것과 달리, 2024~2025시즌 겨울 이적시장 이후 팀 내 굳건해진 베스트11을 뚫지 못했다. 리그 경기에서 꾸준히 출전 시간을 소화했으나, 유럽챔피언스리그 토너먼트 등 중요 경기에서 이강인은 선발로 나서지 못했다. 기로에 놓은 이강인은 결국 잔류 대신 이적을 택하며, 선수로서의 도약을 꿈꾸고 있다.

로이터연합뉴스

Advertisement

엔리케 감독도 입장을 바꿨다. 지난겨울 이적시장에서도 이강인은 아틀레티코의 관심을 받았으나, 엔리케 감독의 완강한 고집으로 PSG가 제안을 거절했다고 알려졌다. 엔리케는 이후 유럽챔피언스리그 8강 사전 기자회견에서 "모든 대회에서 우승을 노리는 팀이라면 언제든 팀을 도울 준비가 되어 있는 이강인이나, 하무스 같은 선수가 꼭 필요하다. 그런 인재들을 찾는 것은 매우 어렵다. 우리가 그들을 영입해서 매우 기쁘다. 그들은 우리가 원하는 것을 얻기 위한 여정에서 매우 중요한 역할이다"고 밝히기도 했다. 하지만 엔리케는 중요 경기에서는 언제나 이강인을 외면했다.

엔리케도 현재는 이강인 판매에 열린 입장이다. 에스토 에스 알레티는 '이강인은 PSG와 엔리케 감독의 계획에 포함되지 않았다'며 '이강인은 뛰어난 기술력을 갖췄음에도 불구하고 지난 시즌에는 출전 기회가 줄어들었고, 다시 중요한 역할을 맡기 위해 팀을 떠나고 싶어힌다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이강인의 이적 가능성이 올여름 치솟고 있다. 아틀레티코가 열정적인 구애를 보이는 가운데, PSG와 엔리케도 이강인의 이적에 대해 마음을 열며, 차기 시즌 PSG를 떠나 다른 팀에서 활약하는 이강인의 모습을 볼 가능성이 더 커질 전망이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com