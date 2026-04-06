'재혼' 이상민, 전처 이혜영 마주칠까봐 도망 "비겁하게 숨더라" ('아니근데진짜')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이상민이 전처 이혜영과의 재회를 피하기 위해 숨은 일화가 공개됐다.

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6일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 신동엽이 출연했다.

탁재훈은 신동엽이 전여 자친구 이소라와 예능에 동반 출연한 것을 언급, "도대체 무슨 생각을 하는지 모르겠더라. 보통 남녀는 좋게 헤어지는 경우가 별로 없다. 다시 안 보려고 하는데 굳이 다시 불러서 응원하더라"라고 말했다.

신동엽은 "아내를 만나기 전 삶의 한 부분이고 내 삶의 한 페이지다. 찢을 필요는 없다고 생각했다"라고 털어놨다. 이어 "(이)상민에게 고마운 게 있다. 보통 상민이처럼 행동하는 게 맞다. '아는 형님' 촬영할 당시 근처 스튜디오에 (전처 이혜영이) 있었다. (이혜영이) 대기실에 인사하러 왔을 때 숨더라"라고 폭로했다.

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탁재훈도 "나도 그 얘기를 안다. (이혜영이) 상민이 얼굴을 보겠다고 해서 대기실에 가라고 했는데, 없다고 하더라"라며 맞장구를 쳤고, 신동엽은 "상민이처럼 비겁하게 숨지 말아야겠다는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.

이상민은 손사래를 치며 "어디서든 만날 수 있는 것"이라고 말했다. 하지만 이수지가 "다음주 게스트로 부르자"라고 말하자, 이상민은 답을 피해 웃음을 안겼다.

한편 이상민은 2004년 이혜영과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 지난해 10세 연하 비연예인과 4월 재혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com