'싱글맘' 한그루, 7,350만 원 냉장고로 혼수 결정 "재혼하면 올게요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 하이엔드 냉장고 가격에 깜짝 놀랐다.

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7일 한그루의 유튜브 채널에서는 '냉장고 투어 다녀왔는데…요즘 냉장고 왜 이래'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한그루는 "저희 집에 아주 오래된 냉장고가 있다. 냉장고에 관심은 많은데 솔직히 보러 다닌 적은 없다. 그래서 오늘 한번 알아보다가 누가 얘기해줘서 왔다"며 하이엔드 브랜드 매장을 방문했다.

한그루는 "저는 이 브랜드 이름을 처음 알았다. 너무 비싸더라. 근데 제가 여기 브랜드를 알게 되고 오늘 가기로 하고 약속하고 찾아봤는데 보기만 해야 될 거 같다. 나 진짜 깜짝 놀랐다. 그래서 내가 못 들어봤구나. 아직 열심히 성공해야겠다. 나는 멀었구나 싶다"고 토로했다.

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한그루는 "저 위에 계신 분들한테는 너무 유명한 하이엔드급이다. 근데 또 구경은 다 할 수 있는거 아니냐"며 조심스럽게 매장에 들어갔다.

매장에 진열된 냉장고를 열어본 한그루는 "우리 집 냉장고에 너무 미안하다. 와인도 이렇게 좋은 곳에 누워있는데 우리 집 고기들은, 우리 집 야채들은"이라고 내부에 감탄했다.

한그루가 감탄한 냉장고의 가격은 무려 2,250만 원. 심지어 직원은 "냉장고 하나에 그 가격"이라 밝혀 한그루를 또 놀라게 했다. 냉동실, 와인셀러 역시 각각 2,250만 원, 2,350만 원에 판매되고 있다고. 한그루는 "갑자기 제 자신이 작아진다"고 토로했다. 이어 더 큰 냉장고를 구경한 한그루. 해당 냉장고, 냉동실, 와인셀러의 총합은 무려 7,350만 원이었다.

이어 후드 일체형 인덕션까지 구경한 한그루는 "사실 제일 갖고 싶은 건 인덕션 두 개와 저쪽에있던 넓은 냉장고, 냉동실이다. 제가 다시 가게 되면 오겠다. 혼수 장만하러"라고 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com