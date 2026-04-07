故 김창민 감독 폭행 사망, 법무부 장관도 나섰다…"억울함 없게 할 것"

사진=김창민 감독 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 고(故) 김창민 감독 폭행 사망 사건과 관련해 법무부 장관이 직접 입장을 밝히며 철저한 수사를 약속했다.

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정성호 장관은 7일 공식 SNS를 통해 "故 김창민 감독 상해치사 사건과 관련해 초기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리게 됐다"며 사과의 뜻을 전했다.

이어 "피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단 폭행을 당해 뇌사 상태에 빠진 뒤 끝내 사망했다"며 사건의 비극성을 언급했다.

특히 "CCTV에는 최소 6명의 가해자가 등장했음에도 초기에는 단 1명만 피의자로 송치됐고, 이후 보완 수사를 통해 추가 인원이 특정됐다"며 초동 수사의 문제점을 지적했다.

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정 장관은 "잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 일상생활을 이어가고 있는 상황에서 유가족의 정신적 고통과 불안이 크다"며 "유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기 어렵다"고 밝혔다.

그러면서 "검찰은 사건 전모를 철저히 규명하고 관련 가해자들을 법의 심판대에 올리기 위해 전담 수사팀을 구성해 보완 수사에 착수했다"며 "법무부는 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다"고 강조했다.

또 "1차 수사의 미흡한 부분을 빈틈없이 보완해 실체적 진실을 밝히고, 가해자들에게 엄정한 처벌이 이뤄지도록 하겠다"며 "마지막까지 장기기증으로 생명을 나누고 떠난 고인의 명복을 빈다"고 덧붙였다.

앞서 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 아들과 함께 식사를 하던 중 시비 끝에 집단 폭행을 당했다.

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이후 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았으며, 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 전한 뒤 세상을 떠났다.

narusi@sportschosun.com