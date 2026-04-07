김구라, '투견부부' 길연주 실물 보더니…"어플 최적화 미인" 팩폭

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김구라가 길연주의 외모를 언급했다.

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7일 방송된 TV CHOSUN 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 'X의 사생활' 4회에서는 '이혼숙려캠프'에 출연 했던 '투견부부' 진현근-길연주가 출연했다.

이날 진현근은 길연주와의 만남을 회상했다. '소개팅 어플'로 만났다는 진현근은 "어플 속 사진을 보면서 연락을 하게 됐다"면서 "제 피부가 까만 편이다 보니까 하얗고 눈이 큰 외모가 마음에 들었다"고 전 아내가 첫눈에 반한 외모임을 밝혔다.

이에 2019년에 처음 만난 두 사람의 사진이 공개됐다. 그러자 MC 김구라는 "실물도 예쁘신데 어플에 적합한 얼굴이다"면서 "눈 큰 사람들이 어플에 적합하다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한편 이날 진현근은 '역대급' 싸움의 기록을 공개했다. 진현근은 "싸울 때마다 경찰이 왔다"며 두껍게 쌓인 신고서를 공개한 것. 길연주도 "제가 목소리가 크다"면서 자신의 잘못을 인정하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com