뉴욕댁 서민정, 미묘하게 달라진 인상…그럼에도 여전한 비주얼+브이로그 고민까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서민정이 뉴욕에서의 근황을 공개한 가운데 변함없는 동안 비주얼과 함께 어딘가 달라진 분위기로 시선을 끌고 있다.

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서민정은 7일 자신의 SNS를 통해 팬들과 '무엇이든 물어보세요' 시간을 진행하며 일상과 생각을 솔직하게 털어놨다.

공개된 사진에는 뉴욕 거리와 공원을 배경으로 반려견을 품에 안은 채 밝게 웃고 있는 서민정의 모습이 담겼다. 자연스러운 메이크업과 편안한 차림 속에서도 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 한층 또렷해진 눈매와 부드러운 인상이 눈길을 끌었다.

특히 한 팬이 "뉴욕에서 길에서 마주치면 사진 찍어도 되냐"고 묻자, 서민정은 "언제든지요. 혹시 모를 우연을 위해 화장하고 다닐게요"라며 특유의 따뜻한 답변을 전했다. 또 "일상 브이로그 생각 없냐"는 질문에는 "제 일상이 재미없을 텐데 궁금해해 주셔서 감사하다"고 말해 유튜브 개설 가능성에도 관심이 모이고 있다.

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외모에 대한 질문에는 여전히 겸손한 태도를 보였다. 서민정은 "원래 예쁜 얼굴은 아니다"라며 "미국에 살아서 피부과 관리도 안 하고, 아이크림이나 선크림도 잘 안 바른다"고 밝혔다. 이어 "너무 피곤하면 화장도 못 지우고 잔다"고 덧붙이며 꾸밈없는 일상을 전했다.

또한 그는 평소 즐겨보는 드라마로 '나의 아저씨', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '밀회'를 꼽으며 "좋아하지만 마지막 회는 아직 보지 못했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 서민정은 1979년생으로 시트콤 '거침없이 하이킥'으로 큰 사랑을 받은 뒤 2007년 결혼과 함께 미국 뉴욕으로 건너갔다. 현재는 남편과 딸과 함께 현지에서 생활하며 간간이 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com