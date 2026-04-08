홍지윤, '현역가왕3' 우승에 또 겹경사...'더 트롯쇼' 스페셜MC 확정 [공식]

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[스포츠조선 김수현기자] 대한민국 최초 트롯 차트쇼인 '더트롯쇼'가 재정비 시간을 마치고 돌아온다.

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8일 SBS LIFE에 따르면 '더트롯쇼'는 오는 13일 오후 8시 생방송된다. 재정비 시간을 가지며 약 6개월 만에 다시 돌아온 '더트롯쇼'는 2026년 팬들과 함께하겠다는 야심찬 계획과 함께 트롯 시장의 열기를 더욱 풍성하고 뜨겁게 달구겠다는 다짐이다.

오는 13일 방송에서는 MBN '현역가왕3' 우승자 홍지윤이 스페셜 MC를 맡는다. 여기에 강혜연, 금잔디, 김의영, 나태주, 더 블루, 마이진, 송가인, 신유, 안성훈, 양지은, 이수연, 조정민, 최수호, 홍지윤, 황우림 등 트로트 스타들이 대거 출격한다.

'더트롯쇼' 측은 오랜 시간 기다려온 트로트 팬들을 위해 첫 방송부터 라인업에 심혈을 기울였다는 후문이다. 여기에 매주 다른 주제와 새로운 콘셉트로 투표를 예고했다.

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글로벌 팬덤 플랫폼 스타 플래닛 앱을 통해 사전 투표는 물론, 생방송 실시간 투표까지 진행된다. 트롯 팬들에게 보는 재미와 참여하는 재미까지 두 배로 즐길 수 있을 시간을 선물할 예정이다.

'더트롯쇼'는 지난 2021년 2월 10일 첫 방송한 '더 쇼'의 스핀오프 프로그램으로 대한민국 최초 트로트 순위 프로그램으로 큰 사랑을 받았다. 2025년 11월 10일 방영한 151회를 마지막으로 재정비 시간을 가졌으며, 오는 13일 다시 방송을 재개하게 됐다.

한편, '더트롯쇼'는 오는 13일 방송을 시작으로 매주 월요일 오후 8시 SBS LIFE를 통해 방송된다.

shyun@sportschosun.com