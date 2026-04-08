‘제이미맘’ 이수지, 이번엔 유치원 교사 삼켰네…현실 공감 폭발

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 이수지가 이번에는 유치원 교사로 변신해 또 한 번 현실 풍자를 터뜨렸다.

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7일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 페이크 다큐 형식으로 제작된 영상 속 이수지는 유치원 교사 '이민지' 역을 맡아 교사의 고충을 생생하게 그려냈다.

영상 속 이수지는 원피스에 앞치마를 두르고 손목 보호대까지 착용한 모습으로 등장해 현실감을 더했다. 이어 학부모들의 요구에 시달리는 교사의 일상을 과장 없이 풀어내며 웃음과 씁쓸함을 동시에 안겼다.

특히 자녀의 MBTI에 맞춰 반 편성을 해달라는 요구부터, 피부가 예민하다며 특정 성분이 포함된 고급 물티슈 사용을 요청하는 장면이 등장해 눈길을 끌었다. 이수지는 계속되는 요구에 과하게 공감하는 모습을 보이다가 결국 귀에서 피를 흘리는 설정으로 웃음을 자아냈다.

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또 "압구정 로데오에 다녀왔냐" "클럽에 가는 것 아니냐"는 사생활 간섭성 질문까지 이어지자, 이수지는 "버터떡을 사러 다녀왔다"고 해명하는 장면으로 현실 풍자의 정점을 찍었다.

휴대폰을 아이폰으로 바꾼 이유 역시 "학부모가 그 감성을 선호해서"라며 "직접 36개월 할부로 구매했다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

앞서 이수지는 대치동 극성 학부모 '제이미 맘' 캐릭터로 화제를 모은 바 있다. 짧은 영어를 섞어 쓰고 자녀의 영재성을 강조하는 설정으로 '인간 복사기'라는 평가를 받았던 그는 이번에도 현실을 정밀하게 포착했다는 반응을 얻고 있다.

영상 공개 이후 온라인에서는 공감 반응이 이어졌다. 교사로 추정되는 누리꾼들은 "과장이 아니라 현실이다" "아이보다 학부모가 더 힘들다" 등의 반응을 남기며 현실 고충을 토로했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com