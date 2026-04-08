[SC현장]"더이상 경쟁은 없다"…하츠웨이브, '스틸하트클럽'으로 일으킬 '무지개' 파동(종합)

하츠투웨이브. 멤버 하기와, 케이텐, 리안, 윤영준, 데인(왼쪽부터). 사진 제공=카카오엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 경쟁은 끝났다, 이제는 조화로운 '무지개' 파동이다. 그룹 하츠웨이브(hrtz.wav)가 가요계에 새로운 물결을 일으킬 준비를 끝냈다.

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하츠웨이브는 8일 서울 마포 상암 문화비축기지에서 첫 번째 미니앨범 '더 퍼스트 웨이브(The First Wave)' 쇼케이스를 열고, 가요계에 출격하는 소감을 밝혔다.

하츠웨이브는 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 프로젝트 '스틸하트클럽'에서 포지션별 1위를 차지한 멤버 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼)로 결성된 5인조 신예 밴드다.

데인은 "'스틸하트클럽'이 끝난 이후 데뷔를 위해 열심히 준비했다. 저희 첫 앨범을 보여드릴 수 있게 돼서 영광이다. 앞으로 좋은 모습 많이 보여드리겠다"라고 했고, 윤영준은 "데뷔할 수 있게 도와준 팬분들께도 감사하다는 말씀 드리고 싶다. 설레고 여러가지 감정이 든다. 기다려준 순간에 보답할 수 있어서 기쁘다. 다양한 무대로 찾아뵙겠다"고 데뷔소감을 전했다.

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리안은 "밴드로 성장하는 계기를 가졌다. 팀원들끼리 성장하는 계기가 됐다"라고 했고, 케이텐은 "드디어 데뷔했다. 행복하고 믿기지 않는다"라고 말했다.

하츠웨이브 하기와. 사진 제공=카카오엔터테인먼트

3세 콘셉트의 하기와는 가면을 쓰고 음성변조된 목소리로 "데뷔할 수 있어서 너무너무 행복하다. 앞으로 하츠웨이브로 많은 사람께 즐겁게 다가가겠다"라고 말해, 웃음을 샀다. 해당 콘셉트에 대해서는 "저는 세 살이다. 3년 전에 태어났기 때문에, 이 얼굴이 맞다. 하기와는 일본에 있는 하기와 월드에서 태어났다. 그걸 이해해 주시면 감사하겠다. 드럼과 음악을 엄청 좋아한다. 여러분에게 재밌는 음악을 들려주고 싶다"라고 했다.

하츠웨이브. 멤버 하기와, 케이텐, 리안, 윤영준, 데인(왼쪽부터). 사진 제공=카카오엔터테인먼트

무엇보다 각 포지션에서 1위를 차지한 멤버들이 모인 만큼, '올스타' 팀인 셈이다. 그런 만큼, 합주와 시너지에 대한 궁금증도 생긴다. 리안은 "각 포지션 1위를 한 친구들이라 개성이 다양했다. 부딪힐 수도 있지만, 무지개도 여러가지 색깔이 있어서 한데 조화를 이루듯 다채롭게 조화를 이뤘다. 서로의 다름을 존중하면서, 의견을 종합하면서 합을 맞췄다"고 답했다.

마음과 소리의 주파수를 뜻하는 '헤르츠(hrtz)', 고음질 사운드와 파동을 상징하는 '웨이브(wav)'가 결합된 팀명에는 세상에 새로운 물결을 일으키겠다는 포부가 담겼다. 리안은 "멤버 케이텐이 아이디어 냈다"라며 케이텐을 칭찬했다.

하츠웨이브. 멤버 하기와, 케이텐, 리안, 윤영준, 데인(왼쪽부터). 사진 제공=카카오엔터테인먼트

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데뷔 앨범 '더 퍼스트 웨이브'는 서로 다른 주파수를 가진 다섯 멤버가 모여 적막한 세계에 첫 번째 '파동'을 만들어낸다는 의미를 담고 있다. 청춘의 다양한 감정과 순간을 청량한 밴드 사운드부터 중독성 있는 멜로디, 다이내믹한 에너지까지 하츠웨이브만의 색과 개성으로 풀어냈다.

리안은 "아무것도 울리지 않은 적막한 세계에 서로 다른 주파수를 가진 다섯 명이 파동을 만든다는 뜻이다"라고 데뷔 앨범을 소개했다.

타이틀곡 '나인틴(NINETEEN)'은 청춘의 가장 빛나고 불완전한 순간을 열아홉에 빗댄 곡으로, 멤버 전원이 작사에 참여해 진정성을 더하고 팀의 아이덴티티를 집약했다. 시간이 흘러도 변하지 않을 설렘을 경쾌하고 속도감 있게 전개하며 청춘의 생동감을 전한다. 음원과 동시 공개되는 뮤직비디오에서는 하나의 사운드를 완성해가는 합주가 펼쳐지며 '청춘의 의인화'라는 수식어를 시각적으로 증명한다.

윤영준은 "저희를 잘 표현한 곡이다. 시간이 흘러도 변하지 않을 설렘을 담았다. 그리고 모든 멤버가 작사에 참여했다"라고 했고, 데인은 "다섯 명이 서로 많은 대화를 나눴다. 특히 하기와와 케이텐은 처음 가사를 썼는데, 애정을 많이 쏟았다"라고 데뷔곡을 설명했다.

하츠투웨이브. 멤버 하기와, 케이텐, 리안, 윤영준, 데인(왼쪽부터). 사진 제공=카카오엔터테인먼트

실력과 매력을 겸비한 멤버 개개인은 각자의 탄탄한 기량을 바탕으로 유기적인 팀워크와 강력한 라이브 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 또한 카카오엔터테인먼트는 음악 IP 기획·제작·유통·마케팅 전반에 걸친 사업 역량과 네트워크를 기반으로, 하츠웨이브의 글로벌 팬덤을 확장해갈 계획이다.

이날 같은 장소에서 팬쇼케이스를 시작으로, '2026 어썸뮤직페스티벌', '케이콘 재팬 2026' 등 다양한 국내외 페스티벌 무대에 오르며 '공연형 밴드'로 보폭을 확장한다. 윤영준은 "회사 지원 아래 다양한 페스티벌 스케줄도 벌써 생기고, 팬들 반응만 봐도 뜨겁다는 긍정적이더라. 많은 사랑을 받고 있다고 체감하고 있다"라며 만족감을 표했다.

끝으로 데인은 "하츠웨이브는 개인적인 꿈이지만, 꿈은 크게 꾸라고 있는 것 아니냐. 가요계에 한 획을 긋는 밴드가 되고 싶다"라고 했고, 윤영준은 "한 번 보면 잊혀지지 않은 밴드가 되고 싶다"라고 바랐다.

리안은 "더 이상 경쟁이 아닌, 저희가 보여줄 수 있는 청춘이 있다고 생각한다. 그걸 보여드리겠다"라는 포부를 밝혔다.

하츠웨이브는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 '더 퍼스트 웨이브'를 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com