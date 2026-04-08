씨야, 전 소속사 폭로 "남규리와 이간질 시켜 불화, 수입 없어 식당서 쫓겨나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 씨야가 전 소속사의 만행을 폭로했다.

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8일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에서는 '남규리 '소개팅병' 고백..씨야 연애 최초 공개 터졌다'는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 15년 만에 재결합한 씨야는 팬미팅을 개최해 오랜만에 팬들을 만났다. MC였던 하지영은 "팬미팅하면서 지나갈 수 없었던 말이 하나 있었다. 예전에 한창 시리얼이랑 라면만 먹었다고 하지 않았냐"고 밝혔다.

팬미팅 당시 이보람은 "시간이 없어서 아니고 정말 돈이 없었다. 돈이 없어서 식당에서도 쫓겨났다. 회사에서 숙소 옆 식당에 가서 밥을 먹으라 했는데 '안녕하세요' 하니까 나가라더라. '회사에서 밥값 결제 해준다' 하니까 결제 안 해줬으니까 나가라더라. 3개월이나 외상 결제가 밀렸다"고 폭로한 바 있다.

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이보람은 "저도 친한 연예인 분들이 그때 당시 활동할 때 만나면 '네가 돈 많이 버니까 네가 사라' 한다. 저는 돈을 벌지 않았는데. '맨날 행사 다니잖아. 네가 우리 중에 제일 부자야' 하는데 왜 자꾸 우리한테 부자라고 하지? 우리는 돈을 못 버는데 이상하다. 연예인은 다 빛 좋은 개살구인 줄 알았다. 다 돈을 못 버는 줄 알았다"고 털어놨다.

이어 "우리끼리 그런 얘기도 한 적 있다. 우리 너무 돈이 없으니까 얼굴은 이미 팔렸고 인형탈 쓰고 알바라도 해볼까? 했다. 농담이 아니라 진짜 돈이 없었다. 집에 시리얼, 컵라면 밖에 먹을 게 없더라"고 밝혔다.

하지영이 "그땐 그런 얘기를 못했다"고 밝히자 남규리는 "그때 했으면 큰일났다"고 기겁했다. 그러면서 "너무 괴리감이 있는 게 행사를 하루 종일 돌면 휴게소에서 라면에서 밥 말아 먹고 급하게 빵 쪼가리에 삼각김밥 먹고 다니는데 막상 세상에 나가면 사람들이 쫓아온다. 숙소에만 오면 신문지 깔아놓고 개미 기어 다니는데 방바닥에서 컵라면으로 허겁지겁 배 채웠다. 이게 괴리가 커서 아티스트의 자존심이 생겨야 하는데 그런 환경이니까 유약해졌다"고 털어놨다.

이어 이간질을 당해 불화까지 생겼다며 "저도 개인활동이 많아지고 활동이 분리되면서 오해가 쌓였다. 좋은 얘기도 건너 들으면 그렇게 좋게 안 들릴 수 있는데 조금 안 좋은 얘기는 더 크게 들리지 않냐"고 밝혔다. 이에 이보람은 "그런 일도 있었다. 어느날 언니가 전화가 와서 '너희가 이렇게 했다는데 맞아?' 하더라. 저희를 이간질하려고 거짓말을 했다"고 폭로했다.

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wjlee@sportschosun.com