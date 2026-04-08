'120억 자산가' 장윤정, '무료' 신념 버렸다…"이제 돈 받고 작업해요"

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정이 '무료 작업' 신념을 내려놓게 된 현실적인 이유를 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

8일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '사랑은 언제나 목마르다"의 그녀-다시 피어나다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장윤정은 "원래 작곡을 하면서 의뢰는 받지 않겠다고 혼자 다짐했었다"고 밝혔다. 그러나 시간이 지나면서 상황이 달라졌다고. 그는 "부탁이 너무 간절하게 들어오다 보니 거절하기가 쉽지 않았다"며 결국 외부 의뢰 작업을 맡게 된 배경을 설명했다.

특히 단순한 '마음'만으로는 지속하기 어려운 구조도 언급했다. 장윤정은 "곡 하나를 만들려면 편곡비, 녹음실 비용, 세션 비용, 후반 작업비까지 계속 돈이 들어간다"며 "이걸 계속 내 돈으로 감당하는 건 현실적으로 쉽지 않다"고 털어놨다.

Advertisement

결국 그는 "이제는 돈을 받고, 직업처럼 작업을 하고 있다"고 명확히 선을 그었다. 단순한 수익이 아닌 '지속 가능한 작업 환경'을 위한 선택이라는 점을 강조했다.

한편 장윤정과 도경완 전 아나운서는 2013년 결혼해 슬하에 아들 도연우군, 딸 도하영 양을 두고 있다. 부부는 2024년 서울 용산구 서빙고동에 위치한 120억원 아페르한강 펜트하우스를 120억원 전액 현금으로 매입해 화제가 됐던 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com