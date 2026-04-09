'23억 사기' 김상혁, 이혼 5년만 전처 언급 "장성규 부부와 함께 식사" ('만리장성규')

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[스포츠조선 이우주 기자] 클릭비 김상혁이 이혼, 사기, 음주운전 등의 논란들을 되짚는다.

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7일 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '1세대 아이돌 근황 올림픽 최초 공개'라는 제목의 예고 영상이 게재됐다.

제작진은 장성규에게 "오늘은 양심냉장고(기)와 근황올림픽을 합쳐보려 한다"고 새 콘텐츠를 소개했다. 이날의 게스트는 클릭비 출신 김상혁. 김상혁은 장성규와 초등학교 동창 사이라고. 장성규는 "오늘 뭔지 알고 나온 거냐"고 물었고 김상혁은 "양심 캠페인하는 프로그램인데 내가 나와도 되는지는"이라며 말을 잇지 못했다. 그러면서도 김상혁은 "한번 양심을 팔아 보려 한다"고 너스레를 떨었다.

장성규는 김상혁에게 "어떻게 지내냐"며 그간 논란을 모두 되짚는다. "술은 마셨지만 음주운전은 하지 않았다"는 김상혁의 전설의 발언을 언급하는 것은 물론 "전 제수씨랑 식사도 했다. 아내랑 같이"라며 전처까지 언급했다. 이혼에 이어 23억 사기 비하인드까지 모두 털어놓을 예정. 이 가운데 장성규가 "방송에서 얘기해도 되냐"고 망설이자 김상혁은 "더 한 건 얘기해놓고"라고 발끈해 웃음을 안겼다.

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한편, 김상혁은 2019년 6살 연하 쇼핑몰CEO 송다예와 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 김상혁은 지난해 4월 KBS2 '살림남2'에 출연해 과거 어머니가 교제하던 남성에게 사기를 당해 23억 가량의 피해를 입었다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com