김고은, 블랙 시스루 탑+초밥 머리띠 쓰고 미소…‘유미3’ 기대감↑

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[스포츠조선 조민정 기자] 김고은이 '유미의 세포들3' 복귀를 알리며 근황을 전했다.

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김고은은 8일 자신의 SNS에 "유미의 세포들3 함께해요 우리"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김고은은 최근 진행된 제작발표회 현장을 찾은 모습. 블랙 시스루 상의를 입고 단정하게 머리를 묶은 채 메이크업을 받고 있는 모습으로 눈길을 사로잡았다. 특히 초밥 모양의 독특한 머리띠를 착용해 귀여운 반전 매력을 더했다. 휴대전화를 들고 무언가를 확인하는 자연스러운 순간부터 스태프의 손길을 받으며 촬영에 집중하는 모습까지 담겨 눈길을 끈다.

이어진 사진에서는 캐릭터 케이크를 들고 환하게 웃는 모습도 포착됐다. '유미 덕분에 우리 매일 하트빔 발사중'이라는 문구가 적힌 케이크를 들고 있는 모습은 작품에 대한 애정을 짐작하게 했다.

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김고은은 '유미의 세포들' 시리즈를 통해 사랑스러운 현실 캐릭터 유미를 연기하며 큰 사랑을 받았다.

한편 '유미의 세포들3'는 13일 오후 6시 티빙(TVING)을 통해 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com