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장항준, 주례 약속 지켰다..소속사 직원 결혼식 참석 "'왕사남' 바쁜 일정에도 의리"

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장항준, 주례 약속 지켰다..소속사 직원 결혼식 참석 "'왕사남' 바쁜 일정에도 의리"

[스포츠조선 조윤선 기자] '거장' 장항준 감독이 의리를 지켰다.

8일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '미안합니다… 김숙이 방송 중 사과를 한 이유!?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 말미에는 장항준의 주례사가 담겨 눈길을 끌었다.

이날 송은이는 "장항준 감독이 '왕과 사는 남자'로 빵 떠서 일정이 너무 바쁜데도 비보 직원의 결혼식에 의리있게 참석해서 주례를 봐주셨다"고 전했다. 이어 "주례 부탁한 직원이 장항준 감독이 지금처럼 고점이 아니라 저점일 때 영화 개봉 전에 (주례) 섭외했더니 흔쾌히 받아들였다"고 덧붙였다.

이후 공개된 장면에서는 주례석에 선 장항준 감독의 모습이 담겼다. 그는 "한국이 낳은 세계적인 거장 김은희 작가의 남편 장항준"이라고 자신을 소개하며 직접 박수를 유도해 웃음을 자아냈다.

장항준, 주례 약속 지켰다..소속사 직원 결혼식 참석 "'왕사남' 바쁜 일정에도 의리"

장항준 감독은 "내가 겪은 입장에서 두 분께 결혼 생활에 꼭 필요한 것들을 말씀드릴까 한다"며 말문을 열었다. 그는 "사실 사이가 좋을 때는 상관 없다. 어떤 사람이든 뭔가 안 좋은 일이 있을 때 어떻게 지내느냐가 굉장히 중요하다는 생각을 많이 했다"고 강조했다.

또한 작은 갈등이 생기는 상황에서도 아내의 편을 들어주고, 입장을 이해해 주는 게 중요하다고 조언하며 "처음의 단추를 어떻게 끼우느냐가 굉장히 중요하다고 생각한다"고 말했다.

아울러 자신의 경험을 예로 들며 "나는 와이프가 부르면 벌떡 일어난다. '오빠, 물 한 잔만 떠다 주면 안 될까'해서 물을 떠다 주면 '오빠, 고마워'라고 하고 물을 받는다"며 "그 작은 한마디가 서로 가족끼리 예의를 지키는 거다"라고 전했다.

끝으로 "내가 앞집 사람이나 회사 사람들, 편의점 사장님한테 친절하게 하는 거에 반이 반만해도 가족끼리 행복해질 수 있을 거라고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1,600만 명을 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

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