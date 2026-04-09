장항준, 주례 약속 지켰다..소속사 직원 결혼식 참석 "'왕사남' 바쁜 일정에도 의리"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '거장' 장항준 감독이 의리를 지켰다.

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8일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '미안합니다… 김숙이 방송 중 사과를 한 이유!?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 말미에는 장항준의 주례사가 담겨 눈길을 끌었다.

이날 송은이는 "장항준 감독이 '왕과 사는 남자'로 빵 떠서 일정이 너무 바쁜데도 비보 직원의 결혼식에 의리있게 참석해서 주례를 봐주셨다"고 전했다. 이어 "주례 부탁한 직원이 장항준 감독이 지금처럼 고점이 아니라 저점일 때 영화 개봉 전에 (주례) 섭외했더니 흔쾌히 받아들였다"고 덧붙였다.

이후 공개된 장면에서는 주례석에 선 장항준 감독의 모습이 담겼다. 그는 "한국이 낳은 세계적인 거장 김은희 작가의 남편 장항준"이라고 자신을 소개하며 직접 박수를 유도해 웃음을 자아냈다.

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장항준 감독은 "내가 겪은 입장에서 두 분께 결혼 생활에 꼭 필요한 것들을 말씀드릴까 한다"며 말문을 열었다. 그는 "사실 사이가 좋을 때는 상관 없다. 어떤 사람이든 뭔가 안 좋은 일이 있을 때 어떻게 지내느냐가 굉장히 중요하다는 생각을 많이 했다"고 강조했다.

또한 작은 갈등이 생기는 상황에서도 아내의 편을 들어주고, 입장을 이해해 주는 게 중요하다고 조언하며 "처음의 단추를 어떻게 끼우느냐가 굉장히 중요하다고 생각한다"고 말했다.

아울러 자신의 경험을 예로 들며 "나는 와이프가 부르면 벌떡 일어난다. '오빠, 물 한 잔만 떠다 주면 안 될까'해서 물을 떠다 주면 '오빠, 고마워'라고 하고 물을 받는다"며 "그 작은 한마디가 서로 가족끼리 예의를 지키는 거다"라고 전했다.

끝으로 "내가 앞집 사람이나 회사 사람들, 편의점 사장님한테 친절하게 하는 거에 반이 반만해도 가족끼리 행복해질 수 있을 거라고 생각한다"고 덧붙였다.

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한편 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'는 누적 관객 수 1,600만 명을 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.