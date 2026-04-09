김지민, 성형 전 사진에 쏟아진 악플…"사실 성형 후 사진이었다" 분노

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지민이 가장 긁혔던 댓글을 밝혔다.

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9일 유튜브 채널 '준호지민'에서는 '출세한 후배 모시는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

가장 상처가 된 댓글에 대해 곽범은 "신인시절 '개그콘서트' 출연료가 57만 원이었다. 그 얘기를방송에서 했는데 누가 4주를 계산해보고 댓글에 '연예인 걱정 하는 게 아니네. 잘 버네?' 이런 거다"라며 "다른 댓글엔 안 긁히는데 그 당시에 저는 가족이 네 명이었다. 그리고 편집되면 페이가 반만 나와서 32만 원 정도 들어온다"고 밝혔다. 김지민은 "우리는 코너를 세 개 해도 똑같다"고 밝혔고 곽범은 "두 번만 편집돼도 180만 원이다. 일주일 내내 출근해서 다른 일도 할 수가 없다. 나는 현실적으로 많이 힘들었다. 그때 기억이 떠올라서 너무 긁히더라"라고 털어놨다. 이에 김준호는 "나는 최악의 댓글이 뭐였냐면 "'미우새'로 다시 복귀하려고 할 때 댓글 하나가 '이 녀석 스멀스멀 기어 나오네?' 한 마디였는데 그게 딱 꽂히더라. '스멀스멀 기어 나오네'가 내가 진짜 기어 나오는 것처럼 잘 표현했다. 긁히더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

곽범은 "당당하게 나오는 게 아니라 선배님 그때 당시 마음이 그랬을 거다"라고 말했고 김준호는 "그때 너도 돈이 없으니까 긁히고 나도 진짜 스멀스멀 기어 나오려고 하는데 스멀스멀 기어나오니까"라며 웃음을 터뜨렸다.

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이에 김지민 역시 화났던 댓글을 언급했다. 김지민은 "나는 결이 다른데 어떤 카페에서 김지민 성형 전 사진이 올라와서 되게 화제가 됐는데 댓글이 천 개 가까이 다녔다. '성형 전 XX 못생겼다' 하면서 난리가 났다"며 "근데 왜 열받은 줄 아냐. 성형 후 사진이었다. 성형 잔뜩한 사진인데 전 사진이라 한 것"이라고 토로했다.

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김준호는 "지금 이 공식으로 따지면 돈이 없어서 그런 댓글을 받았을 때 기분이 나빴고 난 정말 스멀스멀 기어 나오려다가 그런 댓글을 받아서 기분이 나빴다. 그럼 못생겼었던 거냐"고 물었고 김지민은 "조금 그랬다"고 쿨하게 인정해 웃음을 안겼다. 이에 김준호는 "실제로 어렸을 때 사진을 다 봤는데 귀엽다. 예뻐서 결혼했다"고 애정을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com