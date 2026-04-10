케이윌, '김종국 극비 결혼' 입방정 떨다 혼쭐났다..."기절하는 줄 알았다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 케이윌이 김종국의 '극비 결혼식'을 모르고 한 입방정을 고백했다.

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9일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들에서는 가수 케이윌과 배우 안재현이 출연했다.

최근 김종국 앞에서 입방정을 떨었다는 케이윌은 "형 결혼 전이었다. 김지민 김준호 결혼식에서 하객 사진 찍으러 갔을 때 형을 본 거다"라며 이야기를 시작했다.

그는 "형이 제 앞에 서셨는데 '형 결혼 안하실 거죠?'라 물었다. 그랬더니 형이 '야 나도 (결혼) 해야하지 않겠냐' 하셨다"라 했다.

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케이윌은 "나는 그때까지도 너스레로 생각해서 제가 '나중에 제가 결혼하면 부케는 형 드릴게요'라 했다. 그렇게 입방정을 떨었는데 형이 결혼을 발표하신 거다. 진짜 기절하는 줄 알았다"라며 민망해 했다.

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이에 김종국은 "그때 속으로 '아휴 이 자식아' 했다"라 해 웃음을 자아냈다.

앞서 김종국은 지난해 9월 비연예인 여자친구와 비공개 결혼식을 올렸다.

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유재석 차태현 등 50명의 하객만 초청한 김종국은 결혼식 하루 전날까지도 예식 장소를 함구하는 등 기밀을 유지해 더욱 화제가 됐다.

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shyun@sportschosun.com