제니, 눈 가렸는데 더 강렬…레드 슈트+선글라스로 완성된 아우라

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니가 글로벌 아이웨어 브랜드 '레이벤'의 새 얼굴로 나서며 또 한 번 존재감을 입증했다.

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최근 레이벤 공식 SNS 계정을 통해 제니와 함께한 화보와 영상이 공개됐다. 공개된 콘텐츠 속 제니는 강렬한 레드 배경 앞에서 블랙 선글라스를 착용한 채 시크한 표정으로 카메라를 응시하며 압도적인 분위기를 완성했다. 이어진 컷에서는 광택감이 돋보이는 레드 슈트를 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 채 포즈를 취하며 특유의 카리스마를 드러냈다.

다른 이미지에서는 선글라스 대신 안경을 착용하고 정면을 응시하는 모습으로 색다른 매력을 보여줬다. 전체적으로 미니멀한 배경과 대비되는 강렬한 스타일링이 어우러지며 브랜드 특유의 감각적인 무드를 극대화했다.

특히 폴라로이드 컷 형태로 연출된 이미지에서는 붉은 톤의 조명 아래 제니의 실루엣이 강조되며 한층 몽환적인 분위기를 자아냈다.

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한편 제니는 음악 활동을 넘어 패션·광고 분야에서도 활발한 글로벌 행보를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com