‘공유 닮은꼴’ 31기 경수, 나솔 효과 제대로…운영 중 안경점 문의 폭주

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 경수가 방송 직후 뜨거운 관심을 받으며 운영 중인 안경점까지 화제의 중심에 섰다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 경수가 운영하는 수원 안경점 관련 문의가 급증하고 있는 가운데 실제 매장 측 공지까지 등장해 눈길을 끌었다. 공개된 안내문에는 "예약 손님 우선제로 운영합니다"라는 문구와 함께 "예상치 못한 많은 문의가 빗발치고 있는 상황"이라며 예약제로 전환됐다는 내용이 담겼다.

이 같은 상황은 '나는 솔로' 31기 방송 이후 경수의 인기가 급상승하면서 벌어진 현상. 지난 8일 방송된 SBS플러스·ENA '나는 솔로'에서 경수는 1990년생, 안경광학 전공 이수 후 수원에서 안경원을 운영 중인 안경사라며 자신을 소개했다.

특히 첫인상 선택에서 여성 출연자들의 몰표를 받은 경수는 단숨에 인기남으로 떠올랐고 방송 이후 '경수 대첩'이라는 키워드까지 등장할 만큼 화제성을 입증했다.

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다만 경수가 운영하는 안경점에 대한 입소문은 방송 이전부터도 이어졌던 것으로 알려졌다. 리뷰를 살펴보면 "공유 닮은 사장님이 직접 봐줘서 더 신뢰가 간다", "상담이 꼼꼼하고 친절하다", "눈 상태를 세세하게 체크해준다"는 반응이 이어지며 서비스 만족도가 높다는 평가를 받았던 것으로 보인다.

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한편 '나는 솔로' 는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com