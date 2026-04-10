아이오아이, 그시절 돌고래 숏팬츠 입고 ‘픽미’…10년 전 감성 그대로

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[스포츠조선 조민정 기자] 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I)가 완전체에 가까운 모습으로 다시 뭉치며 팬들의 시간을 거꾸로 돌렸다.

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9일 아이오아이 측은 공식 SNS에 "Back to 2016. 아이오아이 콘서트 올래 말래"라는 문구와 함께 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 멤버들이 연습실에 모여 대표곡 '픽미(Pick Me)' 안무를 다시 맞추는 모습이 담겼다.

영상 속 멤버들은 핑크색 맨투맨과 블랙 숏팬츠, 니삭스까지 과거 활동 당시 스타일을 그대로 재현해 눈길을 끌었다. 일렬로 선 채 군무를 시작하는 장면에서는 당시 '프로듀스 101' 시절을 떠올리게 하는 칼군무와 에너지가 고스란히 살아나 감탄을 자아냈다.

'픽미' 무대가 재현되자 팬들은 "그때 감성 그대로다", "눈물 난다", "진짜 다시 데뷔한 느낌" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 특히 오랜 공백에도 불구하고 변함없는 팀워크와 비주얼이 재조명되며 관심이 이어지고 있다.

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아이오아이는 지난 2016년 Mnet '프로듀스 101'을 통해 결성된 프로젝트 그룹으로 '드림 걸스', '너무너무너무' 등 다수의 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다.

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한편 아이오아이는 5월 컴백을 앞두고 재킷 촬영과 뮤직비디오 촬영을 마친 상태다. 강미나와 주결경은 일정 문제로 이번 활동에 참여하지 못한다. 오는 29일부터 31일까지 잠실실내체육관에서 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 투어에 나설 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com