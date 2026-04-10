변우석, 유재석도 말렸다…"옆에서 떨어져!" 쟁탈전 발발 ('놀뭐')

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 변우석을 두고 쟁탈전이 벌어진다.

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4월 11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 봄바람 타고 강남 투어를 떠난 '쉼표, 클럽' 회원들 시샵 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석) 신입 회원 변우석의 회동이 그려진다.

공개된 사진 속 벚꽃놀이 중 별안간 벌어진 변우석 쟁탈전이 눈길을 끈다. 벚꽃나무 아래 인증샷을 찍으려던 회원들은 각자 휴대폰을 들고 고군분투 중이다. 인기 많은 신입 변우석 옆으로 우르르 몰려가 티격태격 자리 다툼이 벌어지는데, 심지어 허경환은 몸을 날리면서 셀카를 찍고 있어 웃음을 자아낸다.

옷 쇼핑몰에서도 정준하는 추구미 변우석을 따라다니며 사심을 채운다. 정준하는 변우석의 옷, 신발 사이즈를 묻고, 그가 고른 옷을 스캔하며 "나랑 닮은 게 많네"라고 주장한다. 하하는 변우석의 팔을 끌어내리며 백허그를 연출, 설레는 키 차이(?)를 만들어 웃음을 더한다.

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변우석만 따라다니는 회원들을 적발한 유재석은 "옆에서 떨어져요. 다들 흩어져!"라고 잡도리를 하며 변우석 보호에 나선다.

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신입 회원 변우석을 향한 '쉼표, 클럽' 회원들의 포기를 모르는 애정 공세가 펼쳐질 MBC '놀면 뭐하니?'는 4월 11일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com