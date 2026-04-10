변우석 미담, 파도 파도 또 나오네…군대 후임·현장 매니저까지 총출동

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 변우석이 유재석이 진행하는 '핑계고' 출연 이후 또다시 인성 미담의 중심에 섰다.

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변우석은 지난 4일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '운명은 핑계고' 영상에 출연해 아이유와 함께 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'을 홍보하며 다양한 이야기를 나눴다. 영상 공개 이후 댓글창에서는 변우석을 향한 미담이 쏟아지며 다시금 주목을 받고 있다.

군 시절 인연을 밝힌 누리꾼은 댓글을 통해 "힘들어하던 당시 '너 열심히 하는 거 다 아니깐 금방 괜찮아질 거야 힘내'라고 건넨 말이 큰 힘이 됐다"며 "전역 이후 승승장구하는 모습을 보니 더 기쁘다"고 밝혔다.

변우석의 현장 매니저였다는 다른 누리꾼 역시 "변우석 배우가 아직 뜨기 전이었는데 일정이 끝난 뒤 카페에서 '형도 잘되고 나중에 잘 돼서 만나자'고 덕담을 건넸다"며 "너무 착한 배우였는데 이렇게 잘 돼서 기쁘다"고 회상했다. 이어 "약속은 지키지 못할 것 같지만 더 잘 되길 응원한다"고 덧붙이며 따뜻한 마음을 전했다.

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한편 변우석이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 신분 타파 로맨스를 그린 작품으로 10일 첫 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com