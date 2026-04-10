400만장 이상 판매된 '붉은사막', '개발자 노트' 통해 향후 예고된 업데이트 콘텐츠는?

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펄어비스는 글로벌 400만장 판매를 돌파하며 흥행세를 이어가고 있는 '붉은사막(Crimson Desert)'의 업데이트 계획을 담은 '개발자 노트(Dev Update)'를 공식 홈페이지를 통해 공개했다고 밝혔다.

여기에는 게임 플레이 경험을 제공할 신규 콘텐츠, 글로벌 이용자의 피드백을 반영한 편의성 및 게임플레이 개선 계획이 담겼다. 우선 이용자가 새로운 도전을 통해 '붉은사막' 전투의 재미를 더 경험할 수 있도록 신규 콘텐츠와 기능을 추가한다.

이용자는 '보스 재대결(가칭)' 기능을 통해 파이웰 대륙에서 마주한 인상적인 보스를 다양한 전략으로 재도전할 수 있다. '재봉쇄(가칭)'를 통해 거점 해방의 다대일 전투를 다시 즐기며 자신만의 전투 실력을 시험해볼 수 있다. 치열하고 긴박한 전투를 원하는 이용자 뿐 아니라 전투에서 어려움을 겪는 이용자들을 위해 난이도 설정 기능도 마련한다고 펄어비스는 전했다.

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또 지속적으로 글로벌 이용자들이 보내온 피드백을 적극 반영, 클리프만 사용할 수 있었던 '지정타'와 '섭리의 힘' 기술이 '데미안', '웅카' 각 캐릭터의 스타일에 맞게 추가된다. 캐릭터가 착용할 수 있는 새로운 의상을 추가해 외형 커스터마이징의 폭을 넓힌다. 기존에 판매하거나 기부만 가능했던 일부 의상들도 직접 착용할 수 있도록 개선해 활용도를 높일 예정이다.

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이밖에 새로운 반려동물과 탑승물을 추가해 오픈월드 탐험의 즐거움을 높인다. 마갑 뿐만 아니라 다른 탑승물의 전용 갑옷을 추가해 플레이어의 취향에 따라 다양하게 꾸밀 수 있다. 원거리 그래픽 품질을 개선한 파이웰 모습도 사전 공개했다. 파이웰 대륙의 아름다운 풍경을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있도록 원경 품질을 한층 강화한다.

이외에 키보드와 마우스 설정 범위 확장, 게임패드의 일부 버튼 커스터마이징, 의상과 채집물, 퀘스트 아이템과 레시피 등 용도별 전용 보관함, 등에 장착한 무기 감추기 기능을 추가해 탐험 편의성과 게임플레이 퀄리티를 향상시킬 계획이라고 강조했다.

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공식 OST 발매도 예고했다. 스팀 사운드트랙 무료 DLC와 글로벌 음악 플랫폼을 통해 게임 속 감동과 여운을 일상에서도 이어갈 수 있다. 업데이트는 4월부터 6월까지 순차적으로 진행한다.

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펄어비스는 개발자 노트를 통해 '여러분의 목소리에 귀를 기울이며, 더 나은 플레이 경험을 위해 나아갈 방향을 고민하고 하나씩 개선해 나가는 과정은 뜻깊고 소중한 경험이었다'며 '소중한 의견을 바탕으로 더욱 깊이 있는 도전과 재미를 느낄 수 있도록 다양한 엔드 콘텐츠와 신규 기능들을 정성껏 준비하고 있다'고 전했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com