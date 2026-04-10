윤미라, 샤넬인 줄 알았는데 3만5천원..성수동 빈티지숍 '득템'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤미라가 빈티지숍에서 단돈 3만5천 원 니트로 샤넬 느낌의 명품룩을 완성해 눈길을 끌었다.

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9일 윤미라의 유튜브 채널에는 '명품룩 완성하기. 성수동 하이엔드 편집숍 투어'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 윤미라가 성수동에서 하이엔드 편집숍 투어에 나서며 젊은 감각의 패션을 체험하는 모습이 담겼다.

윤미라는 서울 성수동을 찾아 "여기가 패션·뷰티의 중심지 같다"며 활기 넘치는 분위기에 감탄했다. 특히 외국인 관광객과 젊은 층으로 북적이는 거리 풍경을 보며 "명동보다 더 좋다"고 솔직한 반응을 보이기도 했다.

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이날 윤미라는 "젊은이들 거리인 만큼 스타일도 연구해봤다"며 직접 준비한 패션을 선보였다. 찢어진 디테일의 의상과 액세서리를 매치하며 트렌디한 감각을 드러낸 그는 다양한 아이템을 직접 입어보고 가격과 스타일을 꼼꼼히 살피며 쇼핑을 즐겼다.

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또한 성수동의 다양한 편집숍을 둘러보며 "요즘 옷들은 저렴하면서도 스타일이 좋다", "몇만 원대에도 충분히 예쁜 옷을 살 수 있다"고 평가했다. 리본 디테일 블라우스, 파스텔톤 상의 등 다양한 아이템을 추천하며 젊은 층 패션에 높은 관심을 보였다.

특히 윤미라는 한 빈티지 숍에서 쇼핑을 즐겼고, 합리적인 가격대의 다양한 의류를 둘러보며 만족감을 드러냈다. 샤넬풍 스타일의 블랙 니트를 착용한 윤미라는 우아한 분위기를 자아내 시선을 사로잡았다. 해당 제품은 3만 5천 원이라는 가격으로 놀라움을 더했다.

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마지막으로 윤미라는 "성수동은 젊은 에너지와 활력이 넘치는 곳"이라며 "이곳에 오니 나도 젊어지는 기분"이라고 소감을 전했다. 이어 "좋은 날씨와 분위기 덕분에 더 희망적인 기분이 든다"며 긍정적인 에너지를 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com