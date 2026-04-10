김재중, 부모님에 '월수입 1억' 히밥 소개.."시누이 8명도 괜찮아"

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[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 김재중이 부모님 앞에 첫 여성 손님으로 먹방 크리에이터 히밥을 초대했다.

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10일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 국민효자 김재중이 처음으로 집에 여자 손님을 초대하는 모습이 그려진다.

이날 공개된 VCR 속 김재중은 부모님께 "오늘 여자 손님이 온다"라고 말한 뒤, 특별한 그녀를 위해 다양한 요리를 시작했다. 이에 부모님은 애써 아무렇지 않은 척했으나, 얼굴에 함박웃음을 숨기지 못했다. '여자 손님이 온다'는 단 한마디 말에 어머니와 아버지는 "밥 먹을 때 맛있게 잘 먹으면 합격이다"라며 자신들 마음속에 꿈꿔온 워너비 며느리 체크리스트를 털어놓으며 설렘을 감추지 못했다.

잠시 후 모두가 궁금해한 특별한 그녀가 도착했다. 묘령의 여인 등장에 김재중이 반갑게 나섰다.

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그녀의 정체는 바로 먹방 크리에이터 히밥이었다. 김재중은 "일하다가 친해진 사이다. 밥 한번 먹자고 얘기를 나눴었다"고 히밥을 집에 초대하게 된 배경을 전했다.

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히밥은 김재중 부모님과도 반갑게 인사를 나눴다. 부모님은 히밥이 10살이나 어리다는 소리에 "그렇게 어리냐. 그러면 여자가 손해인데"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

이후 김재중은 히밥에게 직접 만든 함박 스테이크를 대접했다. 음식을 먹어 본 히밥은 "담백하면서 맛있다. 건강식인데도 맛있다"고 만족스러워했다.

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히밥이 폭풍 먹방하는 모습을 본 김재중 아버지는 "그렇게 맛있게 먹으면 예쁘다"면서 흐뭇해했다.

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이후 김재중의 아버지는 "아버님은 뭐 하시냐"며 히밥의 가족에 대해 본격적인 '호구조사'에 나섰다. 이어 그는 "재중이 누나가 8명이다. 결혼을 한다면 시누이가 많은 부분을 어떻게 생각하느냐"고 물으며 '시누이 8명'에 대한 질문을 던졌다. 이에 히밥은 "다 두루두루 원만한 사이로 지낼 수 있을 것 같다. 크게 신경 쓰이는 부분은 아니다"라며 담담하게 답했다.

히밥은 함박 스테이크에 이어 소곱창을 두판이나 먹었고, 이를 보던 김재중 어머니는 깜짝 놀라며 "돈 많이 벌어야겠다"고 말했다.

그러자 김재중은 "히밥 돈 잘번다"며 히밥에게 "어떤 때는 나보다 수익 높던데?"라고 질문했다. 이에 히밥은 "월 수입 1억원인 적도 있다. 완전 전성기때 조회수로만 벌었다"고 답해 놀라움을 자아냈다.

하지만 그만큼 식비도 어마어마했다. 히밥은 "한달에 식비 천만원 이상든다"고 말해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com