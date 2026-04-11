혜리, 효소찜질 중 갑작스러운 '겨드랑이' 오픈…사장님 찬사에 "부끄러워"

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸스데이 출신 배우 혜리가 효소욕 체험 도중 뜻밖의 상황으로 웃음을 안겼다.

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10일 유튜브 채널 '혜리'에는 '개똥쑥에 파묻히다.. 효소찜질로 힐링'이라는 제목의 영상이 업데이트됐다.

이날 혜리는 "요즘 피로가 잘 풀리지 않는다"며 다크서클과 컨디션 난조를 털어놓은 뒤 색다른 힐링을 위해 효소욕에 도전했다.

처음 경험하는 체험에 긴장한 모습도 잠시, 혜리는 "생각보다 따뜻하고 편안하다"며 점점 적응하는 모습을 보였다. 특히 "구름 위에 누운 느낌"이라고 표현하며 만족감을 드러냈다.

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하지만 예상치 못한 순간이 웃음을 자아냈다. 효소욕 과정에서 팔을 들라는 안내를 받은 혜리는 자연스럽게 겨드랑이가 노출됐고, 이를 본 직원이 "겨드랑이도 예쁘시다"고 칭찬을 건넨 것.

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이에 혜리는 당황한 듯 웃음을 터뜨리며 "부끄럽다"고 반응해 현장을 폭소케 했다.

이후에도 혜리는 땀을 흘리며 "운동한 것 같은 느낌"이라고 전하는가 하면, 체험을 마친 뒤에는 "몸이 개운해진 느낌"이라며 "오늘 꿀잠 잘 것 같다"고 만족스러운 후기를 남겼다.

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한편 혜리는 "사우나처럼 더운 환경을 힘들어하는 사람이라면 쉽지 않을 수 있지만, 힐링이 필요할 때 추천하고 싶다"며 솔직한 체험 소감을 전했다.

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narusi@sportschosun.com