'님아, 그 강을..' 강계열 할머니, 102세로 별세..."좋아하는 할아버지 곁으로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화 '님아, 그 강을 건너지 마오'에 출연한 강계열 할머니가 세상을 떠났다. 향년 102세.

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영화 '님아, 그 강을 건너지 마오'를 연출한 진모영 감독은 10일 자신의 사회관계망서비스를 통해 "영화의 주인공 강계열 할머니께서 오늘 오후 떠나셨다"고 전했다.

진 감독은 "저희는 지난 3월 31일 찾아뵙고 작별의 인사를 올렸다. 가물가물하는 중에도 저희를 또렷하게 기억하고 인사와 덕담을 해주셨다. '서로 잘하고 살라고..'"라고 회상했다.

이어 "2012년 9월 9일, 처음 뵙던 날에도 소녀 같았는데 그 소녀는 10세가 되어 강을 건너가셨다"며 "좋아하는 조병만 할아버지 곁으로. 할머니 안녕히 가십시오"라고 마지막 인사를 전했다.

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2014년 개봉한 영화 '님아, 그 간을 건너지 마시오'는 89세 소녀감성 강계열 할머니와 98세 로맨티시스트 조병만 할아버지의 인생을 그린 다큐멘터리로, 480만 관객을 모으며 독립영화로 이례적인 흥행 기록을 세웠다. 조병만 할아버지는 영화 촬영 중이던 2013년 세상을 떠났다.

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빈소는 원주의료원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 오는 12일, 장지는 횡성군 청일면 선산이다.