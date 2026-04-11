구성환, 꽃분이 떠난 뒤 살 '쏙' 반쪽 얼굴..."눈물의 420km 국토대장정 중" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 구성환이 무지개다리를 건넌 꽃분이를 가슴에 품고국토대장정에 도전했다.

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지난 10일 MBC '나 혼자 산다' 방송 말미에는 국토대장정에 도전하는 구성환의 모습이 예고됐다.

영상 속에는 허리, 다리 통증을 호소하며 힘겹게 일어나는 구성환의 모습이 담겼다. 그는 "전쟁 100번 치른 병사 몸 같다"라면서 "국토대장정 중"이라고 밝혔다.

20대에 국토대장정을 도전했지만 족저근막염으로 아쉽게 실패했다고. 구성환은 "지금이 마지막 도전이라고 생각을 한다"라면서 더 늦기 전에 다시 국토대장정 도전에 나섰다.

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17일 동안 서울 집에서 출발해 부산 광안리까지 총 420km 걷는 대장정이었다.

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이때 구성환은 "친구가 떠나고 나서 걸을 때마다 위로를 많이 받았다"라면서 최근 무지개다리를 건넌 꽃분이를 향한 그리운 마음을 털어놓기도 했다.도전 17일 차, 마지막날. 구성환은 무릎 보호대를 착용하며 "한계에 도전해야할 것 같다. 제일 중요한 건 정신력"라면서 스스로를 다잡고 다시 길을 나섰다. 그러나 목적지를 눈앞에 둔 순간, 거세게 쏟아지는 비가 그의 발걸음을 막아섰다. 그는 "어떡하냐. 끝이 보일 줄 알았는데 끝이 안 난다"라며 머리를 감싸쥐는 모습으로 긴장감을 더했다. 과연 구성환이 꽃분이를 향한 마음을 품고 이 대장정을 완주해낼 수 있을지 관심이 집중된다.

anjee85@sportschosun.com