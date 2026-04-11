'카트라이더 러쉬플러스', 인기 애니 '꼬마버스 타요'와 컬래버레이션 실시

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넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 인기 애니메이션 '꼬마버스 타요' 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

'꼬마버스 타요'는 새내기 꼬마버스 '타요'와 다양한 탈것 친구들의 우정과 성장을 그린 애니메이션으로, 넥슨은 이번 컬래버 업데이트를 통해 '타요'의 인기 캐릭터를 만나볼 수 있는 다양한 아이템과 이벤트를 선보인다.

우선 스피드 카트 '타요'와 아이템 카트 '앨리스'를 포함한 신규 카트와 '앨리스 알약 풍선', '앨리스 사이렌 헤어 장식', '앨리스 구급상자 등장식' 등 컬래버 아이템 5종을 추가했다. 또 컬래버를 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 30일까지 매주 랭킹전 2회 승리, 일일 접속 등 미션을 통해 조각을 획득하면 '타요' 스피드 카트, '에너지 크리스탈' 등의 보상과 교환할 수 있다. 같은 기간 멀티 대전 참여를 통해 습득한 조각으로는 '앨리스 알약 풍선', '앨리스 사이렌 헤어 장식', '앨리스 조각' 등과 교환 가능하다.

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이외에 '앨리스 조각'을 사용해 추첨 이벤트에 참여하면 '앨리스' 아이템 카트, '앨리스 풍선'을 비롯해 '고급 카트 페인트', '행운의 별 보석' 등 아이템 9종을 획득할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com