힐링 방치형 게임 '고양이와 스프', 글로벌 IP '산리오캐릭터즈'와 컬래버레이션 실시

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네오위즈는 자사가 서비스하는 힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프(Cats & Soup)'와 글로벌 인기 캐릭터 '산리오캐릭터즈'의 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다.

이번 컬래버는 특별한 스프 위로 떠오른 신비한 무지개를 보고 '산리오캐릭터즈' 친구들이 찾아왔다는 감성적인 스토리를 바탕으로 진행된다. 이용자들은 고양이의 숲에서 시나모롤, 폼폼푸린, 포차코와 함께 음식을 만들어 카페를 운영하고 소풍을 떠나는 등 '참을 수 없는 귀여움'이 가득한 숲속 일상을 경험할 수 있다.

'고양이와 스프'에선 업데이트를 기념해 오는 5월 6일까지 보상을 제공하는 축제 이벤트를 운영한다. 먼저, '주사위 이벤트'에서는 보드판을 이동하며 획득한 재화로 '시나모롤 미끄럼틀', '폼폼푸린 오르골' 등 한정판 산리오캐릭터즈 가구와 시설을 얻을 수 있다. 또한 7일간 진행되는 '출석 이벤트'에 참여하면 누적 출석 일수에 따라 '폼폼푸린 미니 코스튬 세트'도 무료로 획득할 수 있다.

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컬래버 한정 패키지 상품도 함께 선보인다. 산리오캐릭터즈가 컵 놀이기구처럼 빙글빙글 돌며 등장하는 '특별한 손님'을 비롯해 캐릭터 개성을 살린 태엽 장식 '인형 친구'가 추가된다. 이와 함께 캐릭터별 머리띠, 인형옷, 풍선, 가방 등 다양한 코스튬 아이템도 만나볼 수 있다. 또 산리오캐릭터즈 콜라보 분위기를 담은 시설 스킨 세트도 업데이트돼 이용자들이 게임 속 공간을 자신의 취향에 맞게 꾸미는 재미를 더할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com