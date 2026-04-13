28기 순자♥미스터킴, 헤어진 줄 알았는데..공원서 '초밀착 데이트'

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 28기 순자와 미스터 킴이 결별설을 딛고 다정한 데이트 근황을 공개해 눈길을 끌고 있다.

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28기 순자와 미스터 킴의 럽스타그램 계정에는 "아무나 잘 나와라. 실내에서만 보다가 밖에 용기내어 같이 나와봤습니다. 여전히 털보아저씨를 많이 알아보시지만 뜨거운 햇살과 따뜻한 바람이 기분좋게 해주는 날이었어요!"라는 글과 함께 여러 장의 사진이 올라왔다.

공개된 사진 속 두 사람은 공원에서 데이트를 즐기며 다정한 시간을 보내고 있다. 얼굴을 맞댄 채 포즈를 취한 이들은 연인다운 달달한 분위기를 자아내며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

앞서 두 사람은 공개 열애를 선언한 지 한 달도 채 되지 않아 결별설에 휩싸인 바 있다. 하지만 이번 데이트 인증샷으로 결별설을 잠식시키며, 여전히 변함없는 애정을 과시해 눈길을 끌었다.

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한편 '나솔사계' 미스터 킴과 '나는 솔로' 28기 순자는 공개 열애 중이다.

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미스터킴은 지난달 '나솔사계' 라이브 방송에서 28기 순자와의 열애를 인정했다. 그는 "많은 분들이 알고 계신 것 같은데 28기 순자 님과 만나고 있다"며 "(순자가) 방송에서 못 되게 나왔는데 아니다. 실제로 예쁘고 똘똘하고 귀엽고 애교도 많다"라고 애정을 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com