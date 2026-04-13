'하시4' 김지영 "아빠 없다?" 악플 해명..결혼식 '혼자 입장' 이유 밝혔다

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 결혼식에서 혼자 입장한 이유를 직접 밝혔다.

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12일 김지영의 유튜브 채널에는 '결혼 준비 총정리. 스드메부터 집까지 A to Z 정리!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김지영은 결혼 준비 기간부터 비용, 웨딩 촬영, 드레스 선택, 식장 결정까지 전반적인 과정을 상세히 밝혔다.

특히 김지영은 논란이 됐던 '혼자 입장'에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "혼자 입장한 이유를 많이 물어봐 주시더라"며 "일부 댓글에서는 '아빠가 없는 것 아니냐'는 이야기도 있었지만, 아버지는 잘 계신다"고 해명했다.

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이어 그는 전통적인 입장 방식에 대한 생각도 털어놨다. 김지영은 "원래는 아버지가 딸을 보호하다 신랑에게 넘겨준다는 의미가 담겨 있지만, 저는 그 의미가 크게 와닿지 않았다"며 "성인이 된 이후 부모님께 경제적으로 의지하지 않고 독립적으로 살아왔기 때문"이라고 설명했다.

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그러면서 "그래서 제 신념대로 혼자 입장하게 됐다"며 "아버지도 흔쾌히 '하고 싶은 대로 하라'고 해주셨다"고 덧붙였다.

김지영은 "결혼식은 내 인생에서 한 번뿐인 날인 만큼, 내가 원하는 방식대로 하고 싶었다"며 "아무도 뭐라 하지 않는 날이니 즐겁게 해버렸다"고 솔직한 속내를 전했다.

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한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

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jyn2011@sportschosun.com