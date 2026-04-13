백지영, '쿠팡 프레시백' 들고 캠핑 갔다 '뭇매'…"불편함 공감" 즉시 삭제

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 '쿠팡 프레시백' 사용 논란에 대해 사과했다.

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백지영은 13일 자신의 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young' 고정 댓글을 통해 "쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자분들께 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"며 고개를 숙였다.

이어 "무지로 인해 잘못된 모습을 보여드렸다"며 "지적해 주신 불편함에 깊이 공감하고 해당 장면은 즉시 삭제 및 재편집을 완료했다"고 밝혔다.

논란은 지난 12일 공개된 영상에서 불거졌다.

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해당 영상에는 백지영이 남편 정석원과 캠핑을 떠나는 모습이 담겼으며, 이 과정에서 쿠팡 신선식품 배송용 보냉 가방인 '프레시백'을 외부로 들고 나가 사용하는 장면이 포착됐다.

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영상이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되자 일부 누리꾼들은 "배송용 가방을 개인 용도로 사용하는 것은 부적절하다", "회수되는 물품을 외부 반출한 것은 문제 아니냐"는 반응을 보이며 논란이 커졌다.

프레시백은 쿠팡이 신선식품 배송 시 사용하는 다회용 보냉 가방으로, 배송 완료 후 회수되는 것이 원칙이다.

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논란이 확산되자 백지영은 빠르게 사과문을 게재하고 문제 장면을 삭제하는 등 대응에 나섰다.

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narusi@sportschosun.com