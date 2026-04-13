박효신, 7년 만 단독콘 끝나고 맞이한 심경 “잊지 않을게요”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 박효신이 7년 만의 단독 콘서트를 성공적으로 마친 뒤 진심 어린 소감을 전했다.

Advertisement

박효신은 공연 종료 후 자신의 SNS를 통해 "이 순간, 모든 것이 느껴졌습니다. 잊지 않을게요. 진심으로 감사합니다"라는 글을 남기며 팬들에게 깊은 감사 인사를 전했다.

박효신은 지난 4일과 5일, 11일 인천문학경기장 주경기장에서 열린 '박효신 LIVE A & E 2026'를 통해 약 7년 만에 단독 콘서트로 팬들과 재회했다. 회차당 약 3만석, 총 9만석 규모의 스타디움 공연은 예매 시작 1시간 만에 전석 매진되며 압도적인 티켓 파워를 입증했다.

공연은 샘킴의 오프닝으로 시작됐으며 박효신은 'HAPPY TOGETHER', 'Shine Your Light', '연인', 'Home' 등으로 무대를 열었다. 이어 새 EP 'A & E' 수록곡 'AE'와 'Prayer'를 비롯해 '눈의 꽃', '숨', '야생화' 등 대표곡까지 선보이며 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

Advertisement

특히 댄서 립제이와 함께한 퍼포먼스, 미발매곡 무대, 앙코르까지 이어진 공연은 완성도 높은 구성으로 관객들을 사로잡았다. 마지막 날에는 '추억은 사랑을 닮아' 무대를 깜짝 공개하며 특별한 여운을 남겼다.

Advertisement

박효신은 공연 중 "데뷔 26년 만에 스타디움에서 노래하는 꿈을 이뤘다. 이 모든 것은 팬들이 만들어준 것"이라며 진심을 전하기도 했다.

한편 박효신은 콘서트 종료 다음 날 새 EP 'A & E' 수록곡 'Any Love' 뮤직비디오를 공개하며 팬들과의 감동을 이어갔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com