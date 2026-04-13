'광고 17개' 박수홍 딸 재이, 매출 요정 됐다 "모델 후 두 배 뛰어" ('행복해다홍')

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[스포츠조선 정안지 기자] 박수홍의 딸 재이 양이 우유 모델로 발탁이 됐다.

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13일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "1살의 놀라운 사회생활 | 우유 모델이 된 재이"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 우유 광고 모델로 발탁된 재이 양이 부모 박수홍, 김다예 부부와 함께 광고사를 찾는 모습이 담겼다.

아빠 품에 안겨 이동하던 재이 양은 밝은 미소로 현장 분위기를 단번에 사로잡았다. 이어 연신 사랑스러운 표정을 지으며 걷는 모습으로 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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이때 직원은 재이 양만을 위한 선물 종합 세트를 건넸다. 이에 재이 양은 직원을 향해 윙크를 발사하는 등 애교를 선보여 웃음을 안겼다. 이어 직원들은 "너무 예쁘다"라고 칭찬, 이를 알아들은 재이 양은 또 한 번 애교를 선보여 현장을 폭소케 했다.

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또한 재이 양은 사람들을 보자 먼저 손 인사를 건네는 등 1살이라고는 믿기지 않는 친화력을 드러내 감탄을 자아냈다.

박수홍은 "재이가 모델이 됐다"라고 인사, 직원은 "재이 모델 후 판매 더블링, 판매 매출이 높아졌다"라며 재이 양 모델 후 놀라운 성과를 언급했다. 이에 재이 양은 감사의 윙크를 선보였고, 직원은 "녹는다"라면서 웃었다.

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박수홍은 "더 열심히 해서 더블링이 아니라 그 이상 최고의 기록이 나올 수 있도록 노력하는 모델이 되겠다"라고 인사했다.

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특히 재이 양은 아빠를 뒤로하고 스스로 대표님에게 안겼고, 박수홍은 "나 말고는 아무도 안 안긴다"라면서 킹을 선택한 재이 양의 모습에 놀라 웃음을 안겼다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다. 특히 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것에 이어 올해는 광고뿐만 아니라 패션브랜드 모델로 발탁된 것으로 알려져 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com