아이유 "변우석, 얼굴 작은데 굽신발에 앞머리..얄미웠다"(엘르)

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[스포츠조선 김소희 기자] 아이유와 변우석이 서로를 향한 아낌없는 극찬으로 훈훈한 케미를 자랑했다.

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13일 엘르 코리아 공식 유튜브 채널에는 "아이유 변우석 서로 할 말 많은 대군부부ㅋㅋㅋ 신혼이다... 신혼이야"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 두 사람은 시작부터 유쾌한 티키타카를 주고받으며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

먼저 케미 점수를 묻는 질문에 아이유는 "9점", 변우석은 "10점"이라 답하며 서로를 향한 남다른 애정을 드러냈다. 이어 아이유는 변우석을 향해 "정말 귀엽다, 정말 관대하다, 피부가 정말 좋다"며 끊임없는 칭찬을 쏟아냈고, 변우석 역시 "정말 섹시하다"고 화답하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

또한 변우석은 "정말 예쁘다, 정말 귀엽다"고 거듭 칭찬을 이어갔고, 아이유는 "약간 먹인 것 같다"며 너스레를 떨어 웃음을 더했다. 이에 변우석이 "진심으로 뼈에 새겨서 한 말"이라고 받아치며 두 사람 특유의 자연스러운 호흡이 빛났다.

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서로를 표현하는 키워드에서도 훈훈한 애정이 이어졌다. 아이유는 변우석을 "귀염둥이"라고 표현하며 "몇 개월 동안 함께하다 보니 '이런 귀여운 사람이 실제로 있나' 싶다. 저보다 오빠지만 주변에서 '변우석 씨 어때?'라고 물으면 항상 '진짜 귀엽다'고 답한다"고 말했다.

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이에 변우석은 아이유를 "천재"라고 칭하며 "연기도 노래도 너무 잘하고 다재다능해서 천재 같다는 생각이 든다"고 극찬을 보냈다.

상대에게 고마웠던 순간과 얄미웠던 순간에 대한 질문도 이어졌다. 변우석은 "각자 신을 찍을 때 제 연기가 잘 나올 수 있도록 반대편에서 열심히 연기해줘서 고마웠다"며 "얄미웠던 순간은 제가 먼저 갈 때마다 현장에서 저를 잘 놀리고 간다는 점"이라고 전했다.

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아이유는 첫 만남 당시를 회상하며 "처음 촬영할 때 어떻게 찍어야 하나 걱정했는데 등장하자마자 왕자님 그 자체였다. 이안 대군 그 자체라 몰입할 필요가 없었다"고 말했다.

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다만 아이유는 '얄미운 순간'에 대해 "변우석이 키가 큰데 굽 있는 신발을 가끔 신고 온다"며 "양말만 신고 연기하면 안 되냐고 부탁한 적도 있다"고 웃어 보였다.

이어 "이후에는 밑창이 거의 없는 신발을 신고 오더라. 너무 착하다"며 배려심을 언급했다. 그러면서도 "얼굴도 이렇게 작은데 앞머리를 내리면 진짜 얄밉다. 그런데 또 굽 있는 신발을 신고 앞머리까지 내릴 때가 있다"며 상대 배우로서 느낀 솔직한 '귀여운 고충'을 전해 웃음을 자아냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com