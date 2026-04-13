심권호 맞아?...간암 수술 후 못 알아보게 달라진 얼굴→비포·애프터 공개

[스포츠조선 김수현기자] 심권호가 간암 수술 후 확 달라진 비포 애프터를 공개했다.
13일 TV조선 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 간암 투병을 극복한 '레슬링전설' 심권호의 건강한 근황이 공개됐다.
간암을 이기고 돌아온 심권호는 수술 전과 확연히 달라진 얼굴로 반갑게 인사했다.
3개월 전 심권호는 "병원에서 좀 안좋은 게 나왔다 하더라"라며 조심스럽게 간암을 고백했다. 심권호는 "그 당시에는 '나한테 왜 이런 일이' 하는 생각이 들었다"며 눈물을 흘렸다.
"세상에서 내가 사라졌으면 좋겠다' 싶었다. 나 혼자 그냥 다른데로 가는 느낌"이라는 심권호에 30년지기 친구 윤정수는 착잡해졌다.
심권호는 "솔직히 1996년 올림픽 끝나고 전 부 다 나는 안된다 그랬다. 그래도 했잖아"라며 희망을 잃지 않았다.
최근 방송에서 심권호는 제작진의 설득 끝에 병원을 찾아 건강검진을 받았고, 복부 초음파 검사 도중 의료진은 "당장 CT를 찍어봐야 한다. 안 좋은 혹이 하나 있다"고 진단했다.
CT 촬영을 완강히 거부해 우려를 자아냈던 심권호는 이튿날 '초기 간암' 진단이 나왔다는 소식을 전해 들었다.
이후 심권호는 수술을 무사히 마쳤다는 소식을 전하며 "간암 잘 잡고 왔다. 여러분의 응원 덕분에 좋은 결과가 나왔다"며 "앞으로 건강한 모습으로 다시 좋은 모습 보여드리겠다"고 전했다.
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