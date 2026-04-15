[공식] 문채원, 6월 비연예인과 결혼…'철통보안' 열애 끝 결실

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문채원이 결혼을 앞두고 인생의 새로운 출발을 준비 중인 가운데 소속사가 공식 입장을 밝혔다.

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15일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 "문채원 씨가 소중한 인연을 만나 오는 6월 결혼을 앞두고 있다"고 밝혔다. 이어 "예비 배우자는 비연예인이며, 결혼식은 가족과 가까운 친지들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정"이라고 설명했다.

또한 "양가 가족을 배려해 구체적인 사항은 공개하기 어려운 점 양해 부탁드린다"며 "문채원의 새로운 출발에 따뜻한 축복을 보내주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

앞서 문채원은 비연예인 연인과 오랜 기간 교제를 이어온 끝에 결혼을 결심한 것으로 알려졌다. 최근 결혼 날짜를 확정하고 지인들에게 소식을 전하며 결혼 준비에 집중하고 있다.

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문채원은 그간 공개적으로 연애 사실을 밝히진 않았지만 지난해 쿠팡플레이 'SNL 코리아7' 출연 당시 "있어도 있다고 말할 수 없지 않겠냐"는 발언으로 교제 사실을 간접적으로 언급한 바 있다.

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또한 과거 인터뷰에서는 "거짓말하는 사람은 싫고, SNS를 안 하는 사람이 좋다. 외향적인 사람보다 내향적인 사람이 편하다"고 밝히며 자신의 가치관을 드러내기도 했다.

2007년 SBS '달려라! 고등어'로 데뷔한 문채원은 '찬란한 유산', '공주의 남자', '굿 닥터', '악의 꽃', '법쩐' 등 다양한 작품에서 활약하며 꾸준한 연기력을 인정받아 왔다. 최근에는 영화 '하트맨'으로 관객과 만났다.

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한편 문채원은 결혼 준비에 집중한 뒤 향후 차기작을 신중히 검토할 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com