'리니지 클래식', 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지' 사전예약 시작

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엔씨는 '리니지 클래식(Lineage Classic)'에서 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지' 사전예약을 시작했다고 밝혔다.

엔씨는 오는 22일 '리니지' IP 대표 드래곤 몬스터 '발라카스'가 등장하는 '화룡의 둥지' 지역, 신규 PvP 서버 '발라카스' 등의 콘텐츠를 추가한다.

모든 이용자는 15일부터 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지' 사전예약에 참여할 수 있다. 참여 시 기존 서버 이용자는 이프리트의 정수(7일), 피닉스의 보물 상자(10회), 활기찬 빨간 물약 주머니 10개를 받는다. 신규 서버에서 참여하면 기존 서버 보상에 더해 사전예약 무기 선택 상자, 사전예약 방어구-반지 상자와 각종 소모품 등을 추가로 획득할 수 있다.

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이프리트의 정수는 소지 시 불 속성 저항, 명중, 마법방어 등의 능력치를 높여 신규 지역 '화룡의 둥지' 전투와 성장에 도움을 주는 아이템이다. 수령 후 7일간 소지할 수 있다. 피닉스의 보물 상자(10회)를 모두 사용하면 '아시타지오의 재', '화룡 비늘' 등을 확률적으로 획득할 수 있는 '피닉스의 행운 상자'를 얻을 수 있다.

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이밖에 엔씨는 5월 12일까지 사전예약과 함께 '리니지 클래식 채널 구독 이벤트'를 연다. 사전예약 페이지를 통해 공식 카카오톡 채널과 유튜브 채널을 구독하면 이벤트 참여가 가능하다. 구독 완료한 이용자는 5월 13일부터 이벤트 페이지에서 쿠폰을 받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com